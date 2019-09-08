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拆布丁雪糕吃！一咬下藏「長觸角黑珍珠」近看嚇傻　千人全崩潰：童年毀壞

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▲▼ 。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO買到「加料」布丁雪糕。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

炎熱的夏天來支冰棒非常消暑，但看到這個畫面，恐怕整顆心瞬間都涼了。一名女網友日前買了某牌的布丁雪糕回家，結果家人拆了一支咬沒幾口，發現黃色的雪糕體有觸角，仔細一看馬上被嚇傻，讓原PO直呼「毀滅了我的童年」。看到照片後，網友也崩潰，「天哪，真的童年崩壞」、「我的冰棒選項又少一樣了。」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出雪糕的照片，「買回來給家人吃的，結果家人咬沒幾口發現有觸角，全部被嚇傻」。原PO也忍不住問，遇到這種事情，除了把雪糕丟掉還有沒有其他辦法，例如向廠商申訴等等，「有點誇張欸！更可惡的是『直接毀滅了我的童年』。」最後她還附上3個大哭的表情符號以示心中悲傷。

請繼續往下閱讀...

►嚇到眼角細紋都跑出來了！快用它來鎮定一下

▲▼ 。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲嗯？雪糕上面怎麼有黑黑的東西？（圖／翻攝自爆廢公社）

布丁雪糕一般來說都會仿照布丁的樣子，上方做出焦糖口味，下面則是黃色的布丁口味。當時原PO家人已經把焦糖部分吃完，要開始品嘗黃色糕體，仔細看看照片，原PO家人咬下的部分，卻有一塊深棕色的物體，但那既不是珍珠也不是焦糖，而是一隻有著觸角的小小強，並且是整隻埋藏在布丁雪糕體中。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼天啊！雪糕裡怎麼有蟑螂啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他紛紛留言，「我去旁邊吐一下」、「才想說很久沒吃了，是不是該去買一下了，就看到這個」、「我還有一支躺冰箱……祈禱不是同一鍋」、「我不該看圖片的……直接毀了我的人生」、「我最近也常買，感覺品質很差，木棍會刮舌頭」、「明顯是生產流程及衛生出了問題。一定要打客服投訴，讓廠商知道，才會有所改善」、「吃了一隻代表了可能整鍋浸泡，囧！還好今年還沒吃布丁雪糕。」

其中有不少人跟原PO一樣「童年崩壞」，「它跟我童年的味道不一樣了，藍白色包裝的才是王道」、「我的最愛……」、「你不應該po的，拖了一堆人的最愛下水」、「你也毀了大家的童年」、「我的童年也毀了」、「一張圖也毀掉大家的童年」、「我最愛吃的童年冰棒，我的天呀！」

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