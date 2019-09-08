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「中秋颱風琵琶」恐生成影響台灣？　彭啟明說關鍵時間點：先別緊張

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲根據氣象局風場預報顯示圖，模擬周五中秋節當晚的熱帶系統位置。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，本周會有中秋節颱風，但不是中秋颱都會影響台灣，現在還不要太緊張，因為不確定性還很大，比較好的時間點是周二（10日）、周三（11日）來留意就可以。若屆時熱帶系統成颱，將是今年第16號颱風「琵琶」（PEIPAH）。

彭啟明7日分析天氣時指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展中，「現在我們應該很有自信說會變成颱風」，本周應該會有颱風生成，但到底如何走、會不會在中秋假期接近台灣，現在的確有很多預測結果，老實說變動幅度很大，看看就好還不必過於擔心。

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彭啟明說，有中秋節颱風，但有颱風不一定會侵襲台灣，變數還滿多，現在不要很緊張，因為不確定性這麼大，比較好的時機點是周二、周三來留意就可以；颱風周五（13日）、周六（14日）、周日（15日）可能接近到台灣附近海面，還有變動空間，「大家真的不要緊張，不是中秋節颱風、中秋颱都會影響台灣，是我們西太平洋的中秋颱，不是台灣的中秋颱」，持續留意觀察。

▼吳德榮貼出歐美模式預測周五天氣圖表示，颱風位置、強度雖不盡相同，但皆在呂宋島東北方海面上。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

氣象專家吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲及美國模式模擬皆顯示，約在周二、周三菲律賓東方海面即有颱風發展的跡象，周六、周日台灣天氣受其影響的機率也升高。但他也說，由於電腦模擬運算過久（第6至8天），已有很大的誤差，故應持續觀察最新的模擬，繼續隨之調整預報才是。

中央氣象局預報員顏增璽接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，周末天氣要注意熱帶系統發展，目前菲律賓東方海面的擾動沒發展，這幾天有機會發展，至於是否會增強為颱風、會不會影響台灣還要再觀察。

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