　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女兒櫃上拿「旅行用乳液」去學校　塗到「全身油亮」讓媽媽好害羞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼（圖／翻攝自Facebook／Espesa Jugosa Fupa）

▲女兒把潤滑劑當乳液帶去學校，讓媽媽好尷尬。（圖／翻攝自Facebook／Espesa Jugosa Fupa）

記者黃心瑀／綜合報導

美國一名媽媽提亞拉（Tiara Young）日前在臉書上，崩潰的發文表示，女兒開學前問她可不可以帶一些乳液去學校使用，她沒多想，只叫女兒去櫃子上拿旅行用的罐子；但開學第三天，她卻接到老師打來的電話，到學校時驚覺女兒的身上「滿滿都是油」，這才發現放在女兒拿的不是所謂的乳液，也不是嬰兒油，而是令人害羞的潤滑液…。

根據外媒報導，提亞拉8月28日時，在臉書上傳了這件糗事，她寫道「今天是開學的第三天，然後我就到學校報到了。事情是這樣的，我女兒之前問我是否可以帶一些乳液在她的背包裡，當時我沒有想太多，只回答了『可以，去房間的櫃子上拿一罐旅遊用的小罐乳液』，隨後因為太過匆忙，也沒來的及檢查這罐乳液是否有甚麼不對。」

「小孩去了學校之後我的手機響起，老師一邊打電話一邊笑著問，是否知道我的女兒用甚麼東西塗在腳上，我告訴她『是乳液吧』。接著我聽到『媽媽…那不是乳液』，隨後到學校時我看到女兒整身油的發亮，當下只覺得女兒是被上了嬰兒油嗎？最後看到老師拿出那該死的KY潤滑液。」

提亞拉上傳了這段尷尬的經歷之後，獲得許多網友的迴響，短短幾天的時間就有19萬人按讚、9.1萬次分享。許多人留言表示「這也太尷尬了吧！」、「雖然很對不起，但我笑到眼淚還停不下來」、「如果是我的話應該會很想死….」、「這個經歷應該超難忘的吧！」

ET快訊
韓國瑜會面日學者「松田康博」臉書消失　昨晚才遭1.4萬留言灌
山竹暌違16年回來了！家樂福144盒明早搶先開賣「售價曝光」
郭台銘初選後首表態！鬆口「正準備競選2020總統」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊客爽吃「沙威瑪」...一看帳單花了9萬元！前員工曝真相

慧眼看天下／貿易戰引發金融波動　黃金日圓成避險首選

光頭男參加朋友婚禮！一看女友竟「身穿白紗」跪地　秒變男主角完婚

女兒櫃上拿「旅行用乳液」去學校　塗到「全身油亮」讓媽媽好害羞

瑞典最高峰「變矮24公尺」不再稱霸！暖化持續融冰　平均每年縮水1公尺

南韓SK及現代集團富三代呼麻「全獲釋」　CJ集團公子也爆運毒

足球場變一片森林？藝術家打造最大裝置藝術　警惕「有天只能在博物館看樹」

幼犬「眼睛+臉」當菸灰缸！　長髮女「燃燒菸頭」超狠虐狗

女友懷孕逼負責！18歲渣男揪2友暗巷狠打...「流產就可擺脫糾纏」

英國教育者「性虐日記曝光」　19項罪名全認罪…最小受害者僅13歲

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

鴨嘴遭「柴犬捲尾」夾！牠無辜求助　30秒後真相反轉...網笑：在吸狗吧

警察「杜賓犬」挑戰瓦干達「黑豹」　嗆爆：我是素人但不吃素！！

信不用手機遭嗆「跩個屁呀」！　聯絡方式「留地址」：有緣的話會碰到

遊客爽吃「沙威瑪」...一看帳單花了9萬元！前員工曝真相

慧眼看天下／貿易戰引發金融波動　黃金日圓成避險首選

光頭男參加朋友婚禮！一看女友竟「身穿白紗」跪地　秒變男主角完婚

女兒櫃上拿「旅行用乳液」去學校　塗到「全身油亮」讓媽媽好害羞

瑞典最高峰「變矮24公尺」不再稱霸！暖化持續融冰　平均每年縮水1公尺

南韓SK及現代集團富三代呼麻「全獲釋」　CJ集團公子也爆運毒

足球場變一片森林？藝術家打造最大裝置藝術　警惕「有天只能在博物館看樹」

幼犬「眼睛+臉」當菸灰缸！　長髮女「燃燒菸頭」超狠虐狗

女友懷孕逼負責！18歲渣男揪2友暗巷狠打...「流產就可擺脫糾纏」

英國教育者「性虐日記曝光」　19項罪名全認罪…最小受害者僅13歲

中職／自傳賣5分鐘完售！彭政閔：大家有我的第一次了

台北公開賽／渡邊航貴朝桃田賢斗邁進　個子小挑球找到優勢

家家開唱先鄭重介紹嘉賓　「讓我們歡迎...」ØZI無預警現身全場叫到翻！

老屋翻新開箱！不動格局大改造　30年老宅變身清新鄉村窩

U18世界盃／加拿大狂掃17安奪勝　中華隊明戰美國

3步驟終結「母胎單身」　開啟戀愛其實超簡單

遊客爽吃「沙威瑪」...一看帳單花了9萬元！前員工曝真相

慧眼看天下／貿易戰引發金融波動　黃金日圓成避險首選

鍾孟宏《陽光普照》多倫多首映　影迷淚崩鼓掌5分鐘！

不斷更新／范國宸敲安擴大比分　7局結束富邦6：2桃猿

國際熱門新聞

超正22歲單親媽嘿咻12歲男！..

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

全美第3人吸食電子煙致死！

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸..

巴哈馬數百人失蹤　罹難數恐倍增

男偷窺女炒飯數月　求跟她一起炒

機師遲未現身　「專業乘客」自願..

白色性奴　二戰時日本軍官專用

新娘姊說婚禮隨便穿　她扮恐龍登..

布偶貓額頭長GG　9歲仍無人認..

日本瘋傳長得像拉麵的植物！

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

米奇速食店亂竄「衝進油鍋」

74歲嬤停經30年　剖腹產雙胞..

更多熱門

相關新聞

媽拿出一罐「乳玉」　她知真相笑爆

許多長輩不擅長注音拼音，使用智慧型手機時，常因為台灣國語而找不到正確的字。一名網友在臉書分享媽媽發音不準的趣事，她問媽媽有沒有帶乳液，結果對方卻拿出一罐「乳玉」，網友們見狀後也都笑翻表示「我家也有」、「媽媽太可愛」。

油皮都愛用！5款夏季必備清爽保濕乳　

4款夏季清爽保濕品推薦

正確抹乳液要注意8大細節

她買乳液回家剩1/3！網驚：店員更瞎

關鍵字：

乳液潤滑液

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

台中驚見女焦屍！全身黑「雙手高舉屈膝」倒臥橋下

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

小時候偷阿嬤錢！長大後被阿嬤回應惹哭

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

女自備便當盒打包好市多碎洋蔥　被拍公審惹議

洪詩泳池自拍泳裝照

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

安宰賢開趴真相曝光！具惠善發言全被打臉

越南妹遭嫌矮又醜！暖男娶回去她超賢慧

高二妹勞動換愛心餐！班導：妳最後盛　姐聽原因心碎

情侶吃迴轉壽司！她被規定「只能吃10盤」氣炸

失聯客羞辱外送員　取餐後丟零錢打發

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

《彭博》專訪館長！網往下看提醒：不太禮貌

更多

最夯影音

更多

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

韓國瑜稱等日本人25分惹怒日學者 「臨換地點」狠打臉！高市府急道歉

蘋果「最新iOS 13」七項新功能！追劇聲音鍵不擋住、影片可旋轉

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面