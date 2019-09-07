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國旅再加碼！住宿送250元體驗券、12歲以下免費入國家森林遊樂區

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▲▼利奇馬颱風來襲，太平山遊樂區8/8中午12時起預警性休園。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲太平山遊樂區。（圖／羅東林管處提供）

記者崔至雲／台北報導

行政院9月5日公布秋冬國民旅遊獎勵第二波加碼內容，農委會加碼規劃國人自由行於平日入住參加優惠合作旅宿業，每房每日加贈價值250元的農業體驗抵用券1張，旅行社於團體旅遊行程中安排農業體驗特約場家，每名獎勵100元，每團獎勵上限1萬元。

農委會輔導處說明，這次配合交通部推動秋冬國民旅遊獎勵方案，以休閒農業區、休閒農場、農會及田媽媽班為主軸，特別是該會甫甄選績優休閒農業區，希望藉由旅遊獎勵促進區域農遊產業發展。

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▲▼ 國旅再加碼！住宿送250元體驗券、12歲以下免費入國家森林遊樂區 。（圖／農委會提供）

▲國旅再加碼！12歲以下免費入國家森林遊樂區 。（圖／農委會提供）

輔導處指出，每個績優休閒農業區均有其獨特風貌，例如宜蘭員山枕頭山休閒農業區除著名的花果野食饗宴，還有以觀葉植物、金棗製作的精美伴手；而以薑聞名的苗栗大湖薑麻園休閒農業區，也是該會輔導田媽媽的亮點場域，以薑衍生的系列料理與體驗活動吸引許多死忠薑粉及老饕，讓遊客體驗一薑多吃的樂趣。

▲白鹿颱風來襲，23日下午太平山遊樂區預警休園。（圖／羅東林管處提供）

▲太平山遊樂區。（圖／羅東林管處提供）

此外，農委會所屬林務局直營之12處國家森林遊樂區到年底前也推出12歲以下兒童，可不限次數免費入園，包含太平山、滿月圓、內洞、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南國家森林遊樂區，以及搭乘烏來台車，農委會歡迎國人攜家帶眷共遊農村及山林。

107年農業旅遊遊客數達2,760萬人次，創造產值達108億元，其中外國遊客超過61萬人次。輔導處指出，目前除了持續推動並規劃國外行銷活動外，也希望透過秋冬農業旅遊獎勵，讓遊客數再攀高外，更希望藉此讓旅宿業跟在地的農業體驗場家有更多跨業合作機會，共同行銷台灣農業旅遊。詳情可上「農業易遊網」官網查詢。

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