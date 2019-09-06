前陸戰隊員吸膠「頭殼壞去」　勒死70歲嬤「性侵屍體」…判無期徒刑

▲柯姓婦人在自家工寮遭殺害，警方封鎖案發現場，並仔細搜索相關證物。（圖／東森新聞）

記者廖安莘／彰化報導

彰化縣一名逾70歲柯姓婦人，2018年4月30日獨自前往雞舍餵雞後失蹤。當天下午婦人被發現陳屍在雞舍旁的貨櫃屋內，且衣衫不整。警方循線找到38歲陳男，他坦承吸食強力膠後缺錢，企圖行竊卻由偷變搶，臨時起意將被害人殺害，並且徒手勒斃婦人後，還抱屍進貨櫃屋性侵。彰化地方法院一審依強盜殺人判處無期徒刑、污辱屍體處1年6個月有期徒刑，應執行無期徒刑。

▲警方封鎖案發現場，並仔細搜索相關證物。（圖／東森新聞）



判決書指出，2018年4月30日上午，柯婦獨自騎機車前往雞舍餵雞，此時陳男也騎乘銀色自行車行經工寮，見大門未關，企圖進去竊取財物；被害婦人發現他闖入後，質問「在幹嘛？」隨後雙方發生口角，柯婦試圖阻擋陳男行搶，又拿安全帽作勢要打他。陳男竟臨時起意，將婦人推倒後以雙手勒斃。

據了解，陳男掐被害人脖子達5分鐘，直到被害人沒了氣息，為避免被發現，陳男將屍體抱進貨櫃屋後，竟脫去被害人衣褲指侵、舔胸，污辱被害人屍體後，再搶走被害人皮包內的現金1950元，將皮包丟棄附近草叢中逃逸。

案發後警方循線找到陳男，經檢警調查，陳男曾在海軍陸戰隊兩棲偵搜營服役，2003年服役期間犯下妨害性自主罪遭判刑10年，因而被開除軍籍，從此四處遊蕩、打零工，漸成為治安列管人口，有竊盜、妨害性自主、偽造文書、搶奪、無故侵入住宅等前科。

根據判決書，陳男辯稱，行兇前曾吸食強力膠，導致無法控制情緒、腦袋迷迷糊糊；他表示自己12歲時開始吸食強力膠，1天高達28條至200條，曾由醫院診斷有藥癮導致的器質性精神疾病。

但警訊時陳男供詞前後不一，企圖為自己脫罪，離開時不忘將大門上鎖，並將安全帽拿進屋內，以拖延被發現時間。逃逸時僅拿走現金，並將被害人外套、上衣等丟棄，可見陳男故意隱蔽證物。彰化地院審理後，法官認為案發時，陳男對外界事物判斷力，並未因吸膠減退。

▲彰化地方法院一審判陳男無期徒刑。（圖／翻攝自google map）

法官審酌陳男僅因缺錢花用，企圖行竊卻由偷變搶，甚而將被害人殺害、手段殘酷，造成家屬無可抹滅傷痛，且殺害被害人後又侵犯屍體，違背社會倫理，警訊時編出數版謊言，企圖誤導檢警辦案，也未對家屬民事賠償，被害人丈夫忿而希望對陳男判處死刑。

法院調取陳男就學考評，認為陳男因家庭因素，具依賴、畏避、邊緣型等人格，造成其長期反覆吸膠結果，且其本性不差，非自幼即暴力、凌辱他人之舉，檢方也具體求處至少判無期徒刑等，因此做出無期徒刑裁量。

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