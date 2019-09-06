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英特爾前進IFA秀Project Athena聯盟實力　OEM夥伴力挺

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ IFA 2019：英特爾與產業生態體系攜手提升筆記型電腦使用體驗。（圖／業者提供）

▲通過Project Athena驗證的HP-Elitebook-x360-830-G6。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

英特爾（Intel）在柏林消費電子展（IFA）展示第10代Core處理器，重新定義輕薄筆電和二合一裝置；同時宣布雅典娜計畫（Project Athena）最新進展，包括超過20款筆記型電腦元件通過低功耗最佳化驗證，以及OEM夥伴通過驗證的筆電機型。

英特爾OEM夥伴也宣布通過Project Athena規格與關鍵體驗指標（KEI）驗證的筆電機型，包括Dell Inspiron 14 5000、Dell Latitude 7400 2-in-1、Dell XPS 13 2-in-1、HP EliteBook x360 1040、HP EliteBook x360 1030 G4、HP EliteBook x360 830 和 Lenovo ThinkPad X1 Carbon。

Dell-XPS-13-2-in-1.。（圖／業者提供）

▲▼ IFA 2019：英特爾與產業生態體系攜手提升筆記型電腦使用體驗。（圖／業者提供）

▼Dell-Latitude-7400-2-in-1。（圖／業者提供）

▲▼ IFA 2019：英特爾與產業生態體系攜手提升筆記型電腦使用體驗。（圖／業者提供）

獲得Project Athena驗證的筆電都將採用註明「專為行動效能打造（Engineered for Mobile Performance ）」的識別標誌，今年年底將可在PC製造商與美國Best Buy、美國好市多(Costco)、歐洲Dixons和大陸京東商城(JD.com)在內的零售實體店面與網站上看到此標誌。

英特爾開放實驗室（Open Labs）於今年開始在台北、上海和美國加州Folsom營運，支援Project Athena筆電供應商元件的效能和低功耗最佳化。自六月以來，已有超過20款筆記型電腦元件通過低功耗最佳化驗證，獲得驗證的元件包括SSD、觸控控制器（touch controllers）、嵌入式控制器（embedded controllers）和顯示面板（display panels）。

▼Lenovo-ThinkPad-X1-Carbon。（圖／業者提供）

▲▼ IFA 2019：英特爾與產業生態體系攜手提升筆記型電腦使用體驗。（圖／業者提供）

▼Lenovo-ThinkPad-X1-Carbon。（圖／業者提供）

▲▼ IFA 2019：英特爾與產業生態體系攜手提升筆記型電腦使用體驗。（圖／業者提供）

英特爾並於9月5日至6日在台北、以及9月9日至10日在上海舉行Project Athena產業生態體系研討會(Ecosystem Symposium)，與800多位PC產業生態體系成員分享此計劃見解。

英特爾Project Athena創新計劃夥伴們。（圖／業者提供）

▲▼ IFA 2019：英特爾與產業生態體系攜手提升筆記型電腦使用體驗。（圖／業者提供）

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