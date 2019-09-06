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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

原力師奶、怪醫柯Peter公仔人氣高　巨大外掛企業家輾壓眾生

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圖文 / 鏡週刊

政治是什麼？政治可以是職業，可以是迷因題材，可以是菜價波動或不波動的原因，可以是讓意見不同的兩方廝殺的信仰，也可以是任庶民擺玩的……公仔？

台灣大選將近，檯面上的，和上不了檯面的各種政治人物鬧哄哄，各家媒體和迷因網站每天有取之不盡，用之不竭的時事梗，然而民眾大量攝取不同立場的政治議題不免有些失去焦點，此時，一群年輕人猶如 NETFLIX 西班牙影集紙房子裡的達利用設計公仔的方式試圖喚起大家對現今社會亂象的重視，推出了「臺灣熱 Taiwan Hot」專案，翻玩目前話題熱度最高的幾位人物，製作可愛的 1.5 頭身公仔。

2020 年 1 月 11 日，有選沒選都背水一戰。（Too Cheap Art 提供）

Too Cheap Art 和 Brainfart55 腦室設計有限公司首先設計了 5 款公仔，專案名稱「臺灣熱 Taiwan Hot」，今年 8 月中釋出問卷，9 月初上募資平台，上線一小時便突破 50 萬，早鳥的 5+1 套組（1 是隱藏人物，不過看背影也知道是誰吧）早早售罄，而「一生只愛你一人」的單隻公仔，只有 2 隻掛上 Sold Out，以郭台銘和辛普森角色為原型的「外掛企業家」，以蔡英文和尤達為原型的「原力師奶」更是秒殺，也算是選前的微型人氣考驗吧。

已經無法單買的人氣王。（翻攝募資頁面）

設計團隊裡的其中一位達利透漏，團隊還先加碼製作了外掛企業家，也就是記者暱稱為郭普森、辛台銘的 130 公分大公仔一隻，再來計畫還有師奶，超人等的大型公仔會進行製作，屆時不管是放在團隊辦公室，或是出門外拍一定超吸睛。

一般台灣熱公仔高約 8.8 公分，但團隊決定製作一隻 130 公分高的大隻佬。（Too Cheap Art 提供）

除了吸睛的外皮，台灣熱 Taiwan Hot 的每隻公仔都加入可動關節，又為他們設計了專屬道具，若購買多隻，道具可將交換使用，大大增加可玩性。目前「怪醫柯Peter」、「發財超人」「恰 G 世間」都還能單買，「原力師奶」和「外掛企業家」只能透過購買整組獲得。

  1. （Too Cheap Art 提供）
  2. （Too Cheap Art 提供）
  3. （Too Cheap Art 提供）
  4. （Too Cheap Art 提供）
  5. （Too Cheap Art 提供）


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