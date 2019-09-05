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第八屆HPC功夫國網3D動畫全國大賽　首度移師新竹　

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▲新竹市長林智堅頒發第二名獎項。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅頒發第二名獎項。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

致力培育青年動畫特效人才的「第八屆HPC（High Performance Computing）功夫-國網3D動畫全國大賽」決賽暨頒獎典禮5日在新竹市政府大禮堂舉行，119支隊伍歷時6月海選出40隊，決審評選後，由嶺東科技大學Mosquitoz團隊以親情為主題的「調情師（The Perfumer）」奪得動畫組冠軍。新竹市長林智堅表示，這是HPC功夫競賽首度移師新竹舉辦，新竹市是個適合做夢的城市，擁有強大的科技研發基礎，十分歡迎競賽團隊前來竹市，也邀請傑出動畫人才來此圓夢。

由科技部、經濟部、文化部攜手合作指導、國研院國網中心與經濟部加工處聯合主辦的「第八屆HPC功夫-國網3D動畫全國大賽」，參賽者包含學生及社會人士，共分為「動畫類」、「特效類」、及今年新增的「AVR類」，以帶動國內AR/VR領域發展，競賽目的是透過培訓課程，連結產學資源並導入業師制度，盼能激勵青年學生投入3D動畫創作，提升我國數位內容產業及娛樂產業的創新人才。

國網中心表示，在3D動畫電影中，算圖所需要的高速計算資源十分驚人，因此國網中心打造了全國第一座「算圖共用平台」，並舉辦HPC功夫-國網3D動畫全國大賽。本屆比賽突破歷年紀錄，共有119支隊伍、360人報名參賽，經過6個月的競賽後，有40組作品進入決賽，選出動畫組前五名、特效傑出獎社會組及學生組各一隊、以及AVR STAR獎2隊，總獎金100萬元，並將頒獎場地選為比賽開辦時的起點──新竹市，盼科技與人文結合的數位經濟能在新竹市升級發酵。

林智堅市長以地主身分歡迎各部會主管機關、主辦單位及導師學生來到新竹，他表示十年前參觀國網中心時，就被彷彿置身電影場景的頂尖運算中心給吸引，近年看到國網中心歷時五年製作的「貓影特攻隊」上映，心中很是感動，也期待未來看到台灣電影站上國際舞台。

林智堅市長提到，新竹市是「學歷高、出生率高、所得高、平均年齡最低」的三高一低城市，更坐擁科學園區、清大、交大等五所大專院校及包含國網中心在內的八間國家級研究中心，顯示新竹市豐沛的科技資源，因此市府努力培育人才、提供科技實驗場域，他特別向在場學子表示，「新竹市是個適合做夢的城市」，在這裡大家可以盡情發揮才能，歡迎大家來新竹圓夢。林智堅市長也希望藉本次3D動畫全國大賽，加深新竹市與全國各地大專院校及產業界的鏈結，作為開啟新竹市培育各類軟實力的開關。

行政處表示，新竹市與國網中心長期在文化與科技方面都有合作，不只在新竹日本海軍第六燃料廠3D建模時善用國網中心算圖平台資源，107年7月「新竹300」展覽活動時，也與國網中心等在地研究機構合作展出新興科技內容，展現資料應用的全新可能。

行政處表示，107年10月市府與國網中心、國立交通大學三方簽訂公共數據的合作備忘錄，以加深合作的方式，期望能培育更加渾厚的科技人才。此外，市府也曾與國網中心合作推動公共數據加值應用，由府方提供路口魚眼攝影機的「影像資料」，搭配交通大學、國網中心的AI人才與技術，運用「智慧」解決了城市的交通問題。

國網中心表示，「第八屆HPC功夫國網3D動畫全國大賽」的競賽選手運用算圖平台的使用量，較過往增加20萬核心小時，4K高畫質的作品也加倍成長，國網中心將持續鼓勵創作者運用算圖農場以及臺灣高階數位模型資料庫，讓臺灣的創作能量與在地特色推廣至國際。

這個跨虛實即時算圖平台，影像運算效能達8倍以上，並自主研發GPU遠端加速算圖環境、點雲數位模型解算系統等，以協助國內產學研究者和參賽者更有效率地運算及研發，挑戰更精細的數位內容創作。同時，此平台技術架接經濟部建構的「雲端算圖教室」及文化部發展的「臺灣高階數位模型庫」，以推展在地建築數位模型素材的加值應用。

科技部主任秘書陳宗權、科技部科教發展及國際合作司司長褚志鵬、文化部資訊處處長王揮雄、經濟部加工出口區管理處處長黃文谷、國家實驗研究院院長王永和、國家實驗研究院國家高速網路與計算中心主任史曉斌、國家實驗研究院國家高速網路與計算中心研究員郭嘉真、立法委員陳學聖、立法委員蘇巧慧委員辦公室總監蘇巧純、中山大學產發中心主任林根煌、香港商輝達香港控股司台灣分公司總經理邱麗孟、香港商輝達香港控股司台灣分公司解決方案架構經理康勝閔、高雄電影館館長楊孟穎、前美國藍天工作室深動畫攝影師王谷神、崑山科技大學學務長張世熙、網銀國際股份有限公司美術主任詹士賢、兔將創意影業股份有限公司管理長蘇玉姍、兔將創意影業股份有限公司公關主管王聖鷹、貳拾工作室動畫師楊琪均、貳拾工作室負責人郭家澤、羊王創映有限公司負責人吳至正、肯特動畫數位獨立製片股份有限公司導演張永昌皆到場共襄盛舉。

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