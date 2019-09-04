Gmail隱藏圖片功能延伸至App　用戶資安更添保障

▲Google稍早針對iOS的Gmail應用程式進行更新。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

垃圾郵件充斥，廣告及病毒往往也會以此作為媒介在用戶間傳播。Google稍早針對iOS的Gmail應用程式進行更新，讓用戶進一步攔截不必要顯示的外部不明圖片。

許多駭客會在郵件中添增一些小圖示，當用戶開啟郵件時，駭客便可得知用戶開啟郵件的時間甚至是位置。透過Gmail這項更新，用戶將可選擇在郵件中有外部不明圖片時，讓系統先行詢問是否要顯示這些圖片，而非自動顯示這些圖片。

科技網站The Verge指出，Gmail這項更新可以肯定是對7月中旬由Twitter設計副總裁戴維森（Mike Davidson）所揭發的「像素追蹤器」（Pixel Tracker）郵件事件的回應。戴維森當時在部落格發文指出，電子郵件應用程式Superhuman在郵件中加入了一種叫「像素追蹤器」的工具，使其能夠在收件人毫不知情的情況下，獲悉用戶在何時、何地開啟該封電子郵件。

過去Gmail的網頁版一直有禁止自動顯示外部圖像的設定，而稍早該功能也擴展至應用程式版本，主要立意在於阻止有心人士利用郵件追蹤收件人。不過截止周二（3日）晚間，該功能僅限個人Gmail帳號使用，G Suite管理的企業帳戶則不在涵蓋範圍內。

欲讓系統先行詢問是否要顯示這些圖片的設定如下：

▼【設定】>【特定帳戶】>【圖片】，選取【顯示不明外部圖片時，必須先詢問我】（圖／截自Gmail）