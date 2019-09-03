【廣編】「9月租屋補助不用審！」H＆D東稻家居為你輕鬆打包一個家





【廣編】

圖、文／東稻家居提供



9月新制上路，你還在等待租屋補助津貼審核嗎？全台最大電商家具通路H&D東稻家居桃園門市於9月3日盛大開幕，結合最熱門的政府租屋補助折扣活動，指定商品全面83折起，消費滿萬起最高享有10%現金回饋，再為消費者增添一間安心的體驗門市！

夢想生活、輕鬆成家 H&D東稻家居闖出家具業一片天

H&D東稻家居以平價、時尚、服務為主要特色，與IKEA宜家家居、特力屋齊名，以本土親民的方式茁壯。近年網購風氣興盛，然有鑑於台灣人購買家具時仍希望可以親臨體驗。因此H&D東稻家居不斷往O2O方向邁進。H&D東稻家居總經理龔添華表示，我們是台灣本土的家具品牌，未來將會持續努力開發更貼近消費者的商品，走出台灣家具品牌一片天地，期望在台灣打造「外宜家，內東稻」的品牌記憶。

H&D東稻家居桃園門市 各區塊家具體驗巧思設計

H&D東稻家居桃園門市，外觀以大片櫥窗玻璃打造，印入眼簾的是您夢想中的幸福空間。一樓以多主題布置而成的情境式空間，可任由客人在此挑選與體驗家具；二樓是睡眠館，擺放多款不同材質、機能樣式的床墊，獨具隱密性的巧思設計，讓客人盡情放鬆心情試躺。

快到H&D東稻家居，為您輕鬆打包一個家。

H&D東稻家居桃園門市

地址：桃園市桃園區國豐六街203號

電話：(03)-378-1388

營業時間：週一至週日12:00 - 20:30 (周三公休)