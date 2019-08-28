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保險卓越獎／錠嵂保經2金2銀「8連霸」　刷新保經代獲獎最多紀錄

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▲錠嵂保經「台灣保險卓越獎」8連霸！刷新保經代獲獎最多紀錄。（圖／錠嵂保經提供）

▲錠嵂保經「台灣保險卓越獎」8連霸！刷新保經代獲獎最多紀錄。（圖／錠嵂保經提供）

記者楊絡懸／台北報導

國家級獎項「台灣保險卓越獎」28日結果出爐，在一年比一年競爭激烈的情況下，錠嵂保險經紀人公司今年表現耀眼突出，拿下「人才培訓卓越獎」金質獎、「公益關懷專案企畫卓越獎」金質獎、「資訊應用卓越獎」銀質獎、「保戶服務卓越獎」銀質獎，總共4項大獎。2金2銀的亮眼成績刷新業界記錄，也證明錠嵂保經各項專業能力與經營實力的優秀表現，領先同業。

由保發中心主辦，業界公認最有公信力的「台灣保險卓越獎」今年共有36家公司、125件作品角逐卓越榮耀。在連續8屆的競賽評選中，錠嵂保經屢傳捷報，總共抱回21座卓越獎盃。錠嵂保經表示，今年企業口號是「唯一站在保戶立場，捍衛保戶權益的公司」、「唯一斥資千萬培訓新人，協助新人圓夢的公司」、「唯一真正高收入，協助夥伴發展組織成功的公司」，實踐專業並給予保戶及同仁們安心的承諾。

錠嵂保經董事長李淑芬表示，錠嵂明年將邁入35周年，除了企業規模不斷擴展，在各項行政資源及業務能力方面也同步精進，以保戶的權益作為第一己任，創造更優質的服務，更完善的體系與機制，讓保戶及業務同仁都可以在錠嵂得到保障，「這樣的努力不懈，才能讓公司連連獲得肯定。」

▲錠嵂保經董事長李淑芬（右）、錠嵂保經總經理趙惠仙。（圖／錠嵂保經提供）

▲錠嵂保經董事長李淑芬（右）、錠嵂保經總經理趙惠仙。（圖／錠嵂保經提供）

錠嵂保經行政後勤團隊近300位的同仁分屬16個部門，規模在保經業首屈一指。錠嵂保經總經理趙惠仙表示，錠嵂為協助業務發展事業，持續優化行政程序，包含開發的人工智慧客服I鵲寶，秒讀秒回業務員所諮詢的各項的問題，INFORCE數位App，整合行動投保平台，還能幫助業務快速找到行銷所需工具。

趙惠仙表示，錠嵂還有已進到最後測試階段AI保單健診，經由人工智慧判讀，能快速分析保戶擁有的保障，「這些都是為了讓業務同仁能夠擁有更充裕的時間，服務保戶及發展事業組織，不僅提高了同仁的效能，也直接帶動錠嵂業績及人力的提升，創造雙贏的局面。」

錠嵂保經表示，強大的後勤團隊不僅連續獲得保險卓越獎的肯定，也直接成為業務員發展事業的助力，「如同一雙隱形的翅膀，幫助業務展翅高飛，達到事業的成就，圓滿人生的風景。」

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