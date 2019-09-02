郭台銘鎖定侯友宜哥哥當副手　柯文哲用一個英文單字大讚

圖文 / 鏡週刊



本刊獨家披露，鴻海創辦人郭台銘參選總統箭在弦上，副手口袋名單更已鎖定新北市長侯友宜的二哥、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒。不只郭台銘回應直指「絕對非常合適」，台北市長柯文哲昨（1日）受訪也用一個英文單字「good」回應。

對於侯明鋒傳出可能出任郭台銘副手，柯文哲下午在北港武德宮受訪表示，「這個人選你問我的話，good！就是好！沒有問題。」

「我認識他很久了！跟他有一定程度的熟識！」柯文哲說，自己是醫界出身，侯明鋒則是高雄醫學院長、也是乳癌南台灣的權威，一般可以當上醫學院院長，在醫界都有一定的聲望、水準，這是他在社會上的形象，而他自己私下和侯接觸，也沒看出有什麼負評的地方。

郭台銘昨也首度公開回應說，「如果我要找一個能夠跟我一起來經營中華民國的未來，他（侯明鋒）絕對是非常合適！」近日會以最短時間會去拜訪他。他並意有所指說，一個好的醫師，在他專業領域可以救人，「他也可以像柯市長（指柯文哲）一樣救國」。



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