為護張學良被迫離婚　元配于鳳至「苦等50年」未見最後一面

▲張學良與于鳳至的結婚照。（圖／于鳳至故居）

記者蔡紹堅／吉林報導

「少帥」張學良與元配妻子于鳳至從小就訂下婚約，兩人一同經歷了日軍侵略、西安事變等歷史大事。但西安事變後，張學良遭到軟禁，于鳳至罹癌赴美治療，隨後國民黨撤退台灣，使得兩人分隔超過半世紀，直到于鳳至過世後的一年，張學良才重獲自由，可惜兩人已再也見不到面了。

于鳳至出生在吉林長春公主嶺市的大泉眼村，父親于文斗是東北富商，11歲與小她3歲的張學良訂婚，19歲嫁給張學良。稱呼于鳳至為「太姑奶奶」的第四代後人于至輝表示，起初，張學良相當反對這段由家長安排的「包辦婚姻」，但後來還是被才貌雙全的于鳳至吸引，兩人的相處也越來越融洽。

▼于鳳至的父親富商于文斗。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

于至輝指出，于鳳至不只是富商之女，也受過教育，畢業於奉天女子師範學校，辦事能力、交際手腕都很優秀，所以婚後不只受張學良的敬愛，也令公公張作霖非常滿意，更在關係複雜的「大帥府」中贏得敬重，成為眾人認可的「女主人」。

1928年，張作霖搭乘火車回奉天的路上，被日軍炸死，人在大帥府的于鳳至要求眾人秘不發喪，稱張作霖只是受到輕傷，令日軍及各方勢力都不敢輕舉妄動。于至輝表示，張學良當年還不到30歲，威望及經驗上都不夠深厚，若沒有于鳳至在背後努力，很難順利繼承，穩固軍政大權。

▼當時的報紙經常刊登于鳳至的照片。

同年，張學良結識了北洋政府交通部次長趙慶華的四女兒趙一荻，兩人很快產生了情愫。于至輝提到，對於趙一荻的出現，于鳳至當然有意見，但考慮到張學良的快樂，以及趙一荻承諾「終生不求名份」的哀求，最終還是允許趙一荻進入張家，以「秘書」的身份陪伴張學良。

1937年，張學良因發起西安事變，被蔣中正囚禁，人在英國的于鳳至立即趕回救夫，但多方奔走後都沒有成果。于至輝說，在囚禁的期間，張學良多次想以自殺控訴蔣中正，可在于鳳至的鼓勵及勸阻下，還是打消了念頭，「太姑奶奶當時告訴張學良，如果相信自己是對的，就要堅持下去，不能就此拋下妻子、兒女，還有東北將士們。」

1940年，于鳳至被檢查出罹患乳癌，只有到美國才能獲得醫治，原本她因放心下張學良不願赴美，但在張學良的勸說下，最終還是與子女前往了美國，並囑咐趙一荻好好照顧張學良。于至輝指出，「太姑奶奶不願去美國，是不想被當成拋棄丈夫的千古罪人，但張學良告訴她，自己已經被囚，扶養子女、揭開真相的重任只能由她來完成。」

1946年，張學良與趙一荻被送到台灣軟禁，隨後國民黨也戰敗撤退，張學良與于鳳至更加難以見面。于至輝提到，雖然人在美國，又不知還有沒有機會見到張學良，但于鳳至並沒有灰心喪志，反而開始學習起投資股票，在美國的股票市場累積了不少財富，擠身上流社會。

▼于鳳至位於大泉眼村的故居。

另一方面，蔣中正也擔心人在美國的于鳳至會替張學良「找到救兵」，於是在1964年藉著張學良信仰基督教，以教義規定一夫一妻，不能與兩個女人有夫妻關係為由，要求張學良與于鳳至離婚，同時，趙一荻也請人向于鳳至遊說，稱張學良主要要與他結婚。

于至輝指出，得知這個消息後，于鳳至是相當難受的，因為趙一荻曾發誓不會爭名份，現在等於是毀棄當初的諾言，「雖然很難接受，但為了張學良的生命安全，太姑奶奶最後還是同意離婚了。另外，張學良也打電話告訴太姑奶奶，『我們永遠是我們，由你決定如何，我還是每天唱《四郎探母》。』表明這只是形式上的離婚。」

蔣家父子當權的年代，張學良都處於被軟禁的狀態，直到1988年蔣經國過世，李登輝上任後，張學良才終於在1991年重獲自由，但令人惋惜的是，于鳳至已在1990年先一步去世，兩人分隔半個世紀，最後仍見不到最後一面。

于至輝表示，「從于家後代的角度來看，張學良對太姑奶奶一直都有很深的感情，很遺憾沒能再見到太姑奶奶。還有，張學良重獲自由後，飛到美國，也去了太姑奶奶的墳前，感嘆『生平無憾事，唯負此一人』。」