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王家俊／選副手還是秀肌肉，郭台銘在急什麼？

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▲▼郭台銘參加永齡鴻海希望小學夏日英雄大會師暑期成果展。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲郭台銘剩半個月找副手人選。（圖／郭台銘辦公室提供）

▲▼雲論,王家俊。（圖／王家俊提供）●王家俊／花蓮人，流浪到台北。2000年進入新聞界，不那麼政治的政治記者，奶爸，業餘攝影及電影愛好者，勞工。嗜黑色幽默。我用喜劇看待政治，悲劇看待自己。

郭台銘副手人選只剩半個多月要出爐，他到底在急什麼？傳統上會在專業、省籍、區域、性別等方面互補，但過去太多副手出包搶戲，有可能與郭董搭檔者只聞樓梯響，不見人下來。唯一下來的，王金平陣營希望促成「郭王配」恐怕只是鏡花水月。

中選會日前通過明年總統副總統選舉工作日程，獨立參選者至遲9月17日以前受理申請為總統、副總統被連署人，並繳交100萬元保證金，在45天內繳交28萬餘人合格連署書始得參選。至於國民黨、民進黨、親民黨、時代力量因上次立委選舉政黨票達標，可延至11月22日前推薦總統、副總統候選人。

郭台銘壓力　半個月要找到副手

換言之，總統蔡英文與國民黨參選人韓國瑜的副手，不管是獨派希望促成的「蔡賴配」、或藍委推銷的「韓朱配」，都可以延至11月下旬才決定，但郭台銘確定以獨立參選投入2020選戰，勢必面臨半個月內找到副手的壓力。

▲▼高雄市立小港醫院侯明鋒院長呼籲乳癌病友早期發現早期治療。（圖／侯明鋒院長提供）

▲侯明鋒傳出是郭台銘副手人選。（圖／侯明鋒院長提供）

目前傳出郭台銘的副手人選，包括成功大學校長蘇慧貞、新北市長侯友宜的二哥也是高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒。兩人都符合南部、專業、清新、政黨色彩不濃等特性，蘇慧貞多了「女性」，侯明鋒則隱含有侯友宜的新北市場與醫界等色彩加持。如果個人沒有負面消息，都是不差人選。

從往例來看，郭台銘務必對副手做好徵信。在私德之上、法律之下，副手都有可能被放大檢驗，成為選戰關鍵，或對手攻擊焦點。

蘇嘉全農舍案、王如全軍宅案當教材

2012年總統大選，蔡英文的搭檔蘇嘉全被爆出「農舍爭議」，風波延燒一個多月，即使合法，但嚴重衝擊蔡英文選情。蘇嘉全儘管決定將農舍建物與土地，無條件捐給屏東縣長治鄉公所，事後仍遭監察院彈劾。蔡英文選情受到波及，馬英九的「馬吳配」以取得過半支持、勝逾80萬票成功連任。

2016年朱立倫副手王如玄陷「軍宅案」，綠委段宜康向台北國稅局舉報王買賣軍宅涉逃漏稅，王從態度曖昧到坦承，她一共買賣過12戶軍宅，賣出9戶，表態願將其中7戶的獲利1380萬元捐出，試圖止血。但已顛覆王的女權、社運人士形象，朱立倫「換柱」後再遭重擊，選前幾乎篤定落敗。

▼2016王如玄（右）軍宅案，讓朱立倫選情雪上加霜。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼2016朱立倫明參加「選後感謝志工茶會」-朱立倫、王如玄（圖／記者黃克翔攝）

王陣營運作「郭王配」遭柯文哲酸

郭副手劇本不止於此，傳出立法院前院長王金平握有28萬份連署書。與郭、王關係良好的前立委盧嘉辰自爆，最終結果不是「郭王配」就是「王郭配」。此議遭台北市長柯文哲酸爆，指政府還沒有公布連署書型式，現在開始連署，若9月18日公布版本，完全不一樣，「那慘了！」

挺王金平陣營的確可能備戰，衡量實力原則及郭的意願，王營自行連署「郭王配」的可能性，遠高於「王郭配」，換言之，親王人馬希望「秀肌肉」，促成兩人搭檔。王金平能否在各方面加分，留給郭去傷腦筋。但從郭台銘找副手的邏輯來看，「郭王配」可能只是鏡花水月，空幻不實在。

對照美國前副總統錢尼（Dick Cheney）在小布希總統當政8年期間，被視為定奪阿富汗戰爭、入侵伊拉克等軍事、外交決策，堪稱美國史上最有權勢的副總統。過去台灣的副總統多半只是備位，儘管呂秀蓮、吳敦義有意問鼎大位，但從無副手攀登高峰。郭台銘需先決定他的副手定位，再考量個人色彩、加分與否以及給多少授權，以歷來副手消耗程度來看，郭董只能先求平安。

真正秀肌肉　傳郭台銘衝百萬連署

不管「郭X配」如何填空，郭台銘如果真的需要太多「藏鏡人」幫忙28萬份連署書，那他也不要選了。據了解，郭董將力拚百萬人連署，那才是真正秀肌肉。

▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰活動，添結盟想像。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼柯文哲、郭台銘、王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

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