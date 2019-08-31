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「閒遊藝林~李國殿書法篆刻攝影展」　開展茶會吸引眾多藝文人士參與

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▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府祕書李國殿，在南鯤鯓廟「鯤瀛文化藝術館」舉辦「閒遊藝林~李國殿書法篆刻攝影展」，開展茶會吸引眾多宗教界及藝文界人士參與，場面相當盛況熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府祕書李國殿，舉辦「閒遊藝林~李國殿書法篆刻攝影展」，開展茶會吸引眾多宗教界及藝文界人士參與，場面相當盛況熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣王爺總廟南鯤鯓代天府祕書李國殿，餘閒喜好藝術，集書法、篆刻、攝影三絕於一身，8月31日起至10月20日期間，在南鯤鯓廟「鯤瀛文化藝術館」舉辦「閒遊藝林~李國殿書法篆刻攝影展」，開展茶會吸引眾多宗教界及藝文界人士參與，場面相當盛況熱鬧。

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府祕書李國殿，在南鯤鯓廟「鯤瀛文化藝術館」舉辦「閒遊藝林~李國殿書法篆刻攝影展」，開展茶會吸引眾多宗教界及藝文界人士參與，場面相當盛況熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南鯤鯓代天府侯賢遜總幹事介紹說，李國殿為南鯤鯓代天府現任祕書，1977年進入南鯤鯓代天府服務，迄今42年，由基層做起，服務普羅信徒大眾，盡心竭慮，口碑載道；終有功德圓滿，步入高峰碩果階段，卻也將屆齡退休。

其一生本於「志於道，據於德，依於仁，游於藝」，餘閒喜好藝術，集書法、篆刻、攝影三絕於一身的李國殿，書法、篆刻、攝影曾多次個別入選全省美展，書法榮獲台灣區國語文競賽第三名，攝影榮獲第54屆中國文藝獎，中國攝影學會博學會士、英國皇家攝影碩學會士等榮銜，更獲聘擔任數屆美展書法攝影類評審，應邀於台北、新北市、台中、高雄、台南、屏東縣市文化中心多處舉辦攝影個展。

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府祕書李國殿，在南鯤鯓廟「鯤瀛文化藝術館」舉辦「閒遊藝林~李國殿書法篆刻攝影展」，開展茶會吸引眾多宗教界及藝文界人士參與，場面相當盛況熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李國殿秘書待人耿直熱情誠懇，任事全心積極負責，交遊人脈廣闊，富有不同凡響的藝術涵養與宏觀大氣魄的理念，為廟方侯賢遜總幹事得力助手，一手策畫宗教文化結合寺廟發展，邀請國內一流著名書畫大師舉辦個展，也為廟方爭取典藏許多巨幅傑作，徵集名家楹聯墨寶等等，注入無限寶貴文化讓國家級的南鯤鯓代天府更豐富其宗教內涵的文化元素。讓各地到此參訪、進香的信徒遊客，同時也能有高水準的藝術文化饗宴。

作者李國殿展出的書法豪情翰墨，隨興浪漫。自述從1980年起勤習書法，遍臨唐楷、魏碑、漢隸各家名碑帖，更上溯甲骨文、金文、小篆，而後出入行草諸帖，儘管客氣自稱「沒有專精」，卻已契合鄭板橋所言：「十分學七要拋三，各有靈苗各自探」的道理，伊掌握各種書體的「筆勢、氣韻、架構」等，根基穩固之後，跳脫傳統窠臼氛圍，縱筆隨興，散發個人瀟灑不羈的稟賦，浪漫書風，嫻熟筆法，氣勢雍容和穆，跌宕生姿，已營造出自我獨特的書法藝術風格。

▲台灣王爺總廟南鯤鯓代天府祕書李國殿，在南鯤鯓廟「鯤瀛文化藝術館」舉辦「閒遊藝林~李國殿書法篆刻攝影展」，開展茶會吸引眾多宗教界及藝文界人士參與，場面相當盛況熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

篆刻多元，風格清新，李國殿篆刻師承梁乃予教授，矜持於傳統的圭臬，接觸到許多古今名家印風，有古拙淳樸的金文印趣，有莊穆整飭的漢印風格，有典雅有神刀法俐落的皖派印風，有取法鳥蟲篆，漢印朱白文相間，憲章瓦當等等，更鑴刻「愛蓮說，水調歌頭，陋室銘，崔子玉座右銘，晨起觀荷花…」等多組套印與書法結合表現書印之風，興來隨意布局，作品相當豐碩可觀。

慧眼攝影，珍貴紀實，作者李國殿獲獎無數，地位崇高，平素卻深藏不露非常低調。多年來與日俱增的嫻熟技巧，霎那取景，光圈、快門調控，主題物象在光、影虛實相參之下，宛如訴說無聲的語言。尤其于80年代開始熱衷於荷花拍攝，能從容掌握荷花神韻，以及千變萬化的姿態，似乎是與荷花心靈有一系列的對話。還有長年拍攝紀錄南鯤鯓代天府「國定古蹟」及「國家重要民俗」的風貌，隨興悠遊拍攝南瀛西濱風景等，造詣卓絕，作品豐富而深獲好評。

平常於工作時間喜歡居於幕後擔任重要推手的李國殿秘書，而今總算出現台前，親自將書法、篆刻、攝影等藝林三絕之卓然成就，繼2016年於鯤瀛文化藝術舘舉辦荷花攝影展，再加入書法與篆刻2大項目，統稱為「閒遊藝林—李國殿書法、篆刻、攝影展」，然而與其謙稱「閒遊」，其實已達「優游」或「游刃有餘」之境，於南鯤鯓代天府鯤瀛文化藝術館發表展出，歡迎各參觀。

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