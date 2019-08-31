黃色Yelllow發音＝葉落！　大陸研究指「英語起源於古華夏」

▲2019年7月22日，世界文明起源研究促進會在北京授牌成立。（圖／翻攝自商報）

記者劉亭／綜合報導

英文是源於中國？大陸世界文明研究促進會副會長翟桂鋆表示，「英語真的起源于我們古華夏」，所以才會很多英文詞在發音跟含意都一樣或相近，例如「黃色是秋天葉落的顏色，英語發音幾乎就是『葉落（露）』」。

綜合陸媒報導，北京日前舉行了首屆「中國國際前沿教育高峰論壇」，多位教授學者發表關於「英語、英國人起源於古華夏」、「西方文明起源于古華夏」的學術報告，轟動了整個會場，並且還成立了以杜鋼建教授為會長的「世界文明起源研究促進會」。

記者會後詢問「英語真的起源於我們古華夏嗎？」翟桂鋆明確回覆「是的」，以前許多人會用「聯想」記憶法來學英語，其實這就是英語與漢語的「表意」與「含義」相通相近。大陸最早是一位李國防老師開始相關研究，已經長達20多年，他也發現了許多英文，「甚至連發音與漢語都是一樣或近似的」。

翟桂鋆舉例指出，「商鋪：英語發音已基本就是漢語『商鋪』的發音」、「心臟、腦袋：這是人體最核心的最重要的器官，所以英語發音就直取漢語其意：核的……只是稍有變音而已。」

翟桂鋆也指出，如果只有一兩個英語單詞是這樣，那是「偶然」，若成百上千個英語單詞都是如此，這就是有著必然的內在規律。發音差異則是不同地域幾百年，甚至幾千年變異導致。

翟桂鋆表示，國外也有相關研究，英籍華裔學者諸玄識教授在大英博物館研究發現，現代英語是1755年英國一名叫「詹森」的漢學家，對照《康熙字典》一個字一個字按每個字的字義與含義及讀音編篡了《詹森英語詞典》，現代意義上的英語就這樣誕生了。並且，《康熙字典》有多少字，《詹森英語詞典》就有多少字。諸教授的研究是從「根」上找到英語起源。

除此之外，諸玄識研究指出，「15-16世紀之前，歐洲沒有歷史，只有神話與傳說。西方面對源遠流長燦爛的中國歷史而自慚形穢，於是就花了近500年時間偽造了西方歷史」；現在全世界所使用的「西元紀年」不是西方的原創，而是元朝《授時曆》「剽竊」與「改寫」，相關論述收錄在《虛構的西方文明史》一書中出版。