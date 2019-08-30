賓士「國道倒車」遭聯結車追撞！駕駛遭夾瞬間慘死　11秒畫面曝光

記者柯沛辰／台南報導

國道1號新營路段30日凌晨5點多發生一起死亡車禍，一輛賓士休旅車疑似開過頭，想轉入新營交流道，在南下車道288.5公里處的路肩倒車，不料遭後方一輛聯結車追撞，導致74歲張姓男駕駛遭夾變形車體內，送醫後傷重不治。稍早監視器畫面曝光，過程令人怵目驚心。

影片中可見，家住鹽水的張姓男子30日清晨5點25分開著賓士休旅車，準備要下新營交流道，但疑似開過頭，冒險在外側車道上緩緩倒車。

▲張男駕駛賓士想下交流道，但疑似開過頭，在國道上倒車。（圖／東森新聞）

此時，後方一輛聯結車疾駛而來，疑似來不及閃避，直接追撞，導致賓士車原地轉半圈後，被擠壓衝破護欄，當場扭曲變形；大貨車則衝破護爛，卡在2個車道的護欄之間。

當時有路過駕駛驚見慘況，下車幫忙警示後方，想協助張姓駕駛脫困，但張男被夾車內，昏迷不醒。消防隊新營分隊到場後，破壞車體將人救出，急送柳營奇美醫院救治，但仍回天乏術。

▲聯結車追撞賓士，2車雙雙衝破護欄。（圖／東森新聞）

儘管聯結車駕駛沒有受傷，表明不願送醫，但受很大驚嚇。他指出，當時遠遠有看到前方車輛在路肩倒車，本以為可以閃過，不料仍發生撞擊。

警方初步調查後，確認雙方均無酒駕，研判很可能是張姓駕駛開過頭、忘了下交流道才冒險倒車。不過，詳細肇事原因和責任歸屬，目前由國道警察第四大隊調查釐清中。

▲賓士休旅車扭曲變形，面目全非。（圖／東森新聞）

▲賓士車體嚴重變形，張姓駕駛送醫不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）