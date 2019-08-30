　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賓士「國道倒車」遭聯結車追撞！駕駛遭夾瞬間慘死　11秒畫面曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰／台南報導

國道1號新營路段30日凌晨5點多發生一起死亡車禍，一輛賓士休旅車疑似開過頭，想轉入新營交流道，在南下車道288.5公里處的路肩倒車，不料遭後方一輛聯結車追撞，導致74歲張姓男駕駛遭夾變形車體內，送醫後傷重不治。稍早監視器畫面曝光，過程令人怵目驚心。

影片中可見，家住鹽水的張姓男子30日清晨5點25分開著賓士休旅車，準備要下新營交流道，但疑似開過頭，冒險在外側車道上緩緩倒車。

▲▼賓士「國道倒車」遭聯結車追撞　駕駛遭夾瞬間慘死　11秒影片曝光。（圖／東森新聞）

▲張男駕駛賓士想下交流道，但疑似開過頭，在國道上倒車。（圖／東森新聞）

此時，後方一輛聯結車疾駛而來，疑似來不及閃避，直接追撞，導致賓士車原地轉半圈後，被擠壓衝破護欄，當場扭曲變形；大貨車則衝破護爛，卡在2個車道的護欄之間。

當時有路過駕駛驚見慘況，下車幫忙警示後方，想協助張姓駕駛脫困，但張男被夾車內，昏迷不醒。消防隊新營分隊到場後，破壞車體將人救出，急送柳營奇美醫院救治，但仍回天乏術。

▲▼賓士「國道倒車」遭聯結車追撞　駕駛遭夾瞬間慘死　11秒影片曝光。（圖／東森新聞）

▲聯結車追撞賓士，2車雙雙衝破護欄。（圖／東森新聞）

儘管聯結車駕駛沒有受傷，表明不願送醫，但受很大驚嚇。他指出，當時遠遠有看到前方車輛在路肩倒車，本以為可以閃過，不料仍發生撞擊。

警方初步調查後，確認雙方均無酒駕，研判很可能是張姓駕駛開過頭、忘了下交流道才冒險倒車。不過，詳細肇事原因和責任歸屬，目前由國道警察第四大隊調查釐清中。

▲▼賓士「國道倒車」遭聯結車追撞　駕駛遭夾瞬間慘死　11秒影片曝光。（圖／東森新聞）

▲賓士休旅車扭曲變形，面目全非。（圖／東森新聞）

▲國道1號南向288.5公里處新營路段發生死亡車禍，一輛賓士車在外側車道倒車，被後方外側車道營半聯結車嚴重追撞，賓士車車體嚴重變形毀損，駕駛人送醫不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲賓士車體嚴重變形，張姓駕駛送醫不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號南向288.5公里處新營路段發生死亡車禍，一輛賓士車在外側車道倒車，被後方外側車道營半聯結車嚴重追撞，賓士車車體嚴重變形毀損，駕駛人送醫不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號南向288.5公里處新營路段發生死亡車禍，一輛賓士車在外側車道倒車，被後方外側車道營半聯結車嚴重追撞，賓士車車體嚴重變形毀損，駕駛人送醫不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號南向288.5公里處新營路段發生死亡車禍，一輛賓士車在外側車道倒車，被後方外側車道營半聯結車嚴重追撞，賓士車車體嚴重變形毀損，駕駛人送醫不治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

ET快訊
小強廚房趴趴走！他1個寶特瓶「一晚抓8隻」成果豐碩　學起來實
UberEats外送員取餐遭暴打！雞排店出面道歉了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／UberEats被打！雞排店取餐遭痛毆　老闆娘嗆：網路有什麼謠言就找你

快訊／歹徒投降！嘉義槍擊案他與警對峙「5小時」　丟出黑袋子+長槍

影／她「遭甩20耳光」臉紅腫啜泣！霸凌女嗆：哭X小　13人全被送辦：只是在玩鬧

影／新莊霸凌巴掌妹11人臉書全被灌爆關版　網友肉搜還挖出不雅影片

薛定岳殉職…女友醫院淚崩「閉眼都是你」！崩潰發文：5萬換警命，還我男友

影／眾人霸凌！短髮妹20秒「狂甩」她8個耳光　還嗆：哭X小啦

汐止警薛定岳殉職...民眾投書縱放嫌犯？　基檢澄清：不符羈押要件

猴急男慾火焚身強壓做全套　台中按摩妹死守褲頭保貞操

業績不到就要做飯局妹+捐卵？他控正妹直播主「娜娜」詐欺！

路邊起步要離開　特斯拉「油門大力了點」撞1保時捷9機車2傷

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

助罹癌柚農！開放民眾「自摘柚子」　網熱心瘋傳...30斤裝滿只要300元

台北信義區街訪「有錢人話題」學生感嘆：人生沒有很公平

男選手在王力宏面前挑戰《愛錯》　原唱虧李榮浩：你想刁難他還是怎麼樣

Super Junior回歸前造型公開！　利特自cue感謝廠商..請到SJ超賺

汐止警薛定岳殉職...民眾投書縱放嫌犯？　基檢澄清：不符羈押要件

猴急男慾火焚身強壓做全套　台中按摩妹死守褲頭保貞操

業績不到就要做飯局妹+捐卵？他控正妹直播主「娜娜」詐欺！

路邊起步要離開　特斯拉「油門大力了點」撞1保時捷9機車2傷

操死國小校隊學童　教練＆助理無罪撤銷…改判過失殺人可緩刑

賓士「國道倒車」遭聯結車追撞！駕駛遭夾瞬間慘死　11秒畫面曝光

疑衝過頭國道上倒車！公路坦克煞不住　賓士車瞬間夾爆駕駛身亡

國小校園「狼叔」性侵學童　南檢：犯嫌羈押期滿交保在外

遊覽車運將忘關車門　買便當包包遭竊小孩2萬7學費飛了

結縭40年！夫控養小鬼　妻斥「他鎖了神明廳不讓我拜」…法院判離

日職／陳冠宇二出局連挨3安失4分　羅德輸歐力士

豪雨成災邊坡坍塌　阿里山林鐵本線展延至9月3日復駛

文創設計旅店集團秋冬補助帶你全台玩透透　再送住宿券

嘉市抓賄宣導結合廟宇活動　城隍爺做見證

汐止警薛定岳殉職...民眾投書縱放嫌犯？　基檢澄清：不符羈押要件

境外資金匯回專法創造龐大商機　投資人、券商、產業全受益

吳亦凡視訊21歲正妹影片外洩！　傻笑催「回我啊」女方2舉動網怒：被擺了一道

中職／赫猛7局失2分獲MVP　中信4比2送富邦二連敗

川普成立太空司令部對抗中俄　下步目標為太空部隊

網友最怕手術之一！醫揭智齒有「4狀況」一定要拔...別等到最慘才崩潰

社會熱門新聞

她遭甩20耳光　13人全被送辦

UberEats雞排店遭毆　網..

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關..

萬華街友包包驚見400萬現鈔　..

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝..

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲..

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用..

氫氟酸濺腿亡　慟：年輕生命消逝

國道上倒車！賓士車駕駛被撞死

影／短髮妹「狂甩」她8個耳光　..

跟朋友狂甩少女20巴掌　霸凌者..

薛女友淚崩：5萬換警命，還我男..

汐止勇警殉職　學弟「狂按CPR..

砸300萬當「乾爹」被放生　他..

更多熱門

相關新聞

Mercedes-Benz GLE Coupé 亮相

Mercedes-Benz 推出全新大改款第二代 GLE Coupé 及 GLE 53 4MATIC+ Coupé ，生產地點為美國阿拉巴馬 Tuscaloosa 廠，新車將於今年 9 月舉行的法蘭克福車展中正式發表，預計明年春季開始送達歐洲展間。

賓士AMG GLB 35休旅車亮相

德國Brabus爆改賓士AMG A35

LandRover Defender無偽裝間諜照

全新C-Class預計2020年亮相

關鍵字：

國道1號新營交流道中山高賓士聯結車追撞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

玲玲颱風將誕生！雷雨彈擴大灌2天

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍攻　網秒懂：內行鹿

她遭甩20耳光　13人全被送辦

UberEats雞排店遭毆　網怒洗版

新莊霸凌女11人臉書全被灌爆關版

台灣人習慣喝熱水！連日本人都納悶

情侶「交纏喇舌」…雙雙送醫搶救！

買牛仔褲「口袋縫死」…真相驚呆

萬華街友包包驚見400萬現鈔　街友皇帝揭身分

全台變天！劇烈雷雨連炸「3縣市警戒」

13歲男童當爸樂歪　10年後現況曝

警政署震怒！基隆地檢關鍵理由曝光

女兒驚「媽媽全裸死在沙發上」悲慘情況曝

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

沒戴口罩騎機車40年！夫妻雙雙罹肺癌

更多

最夯影音

更多

毒蟲鑽縫+逆向「惡意衝撞」害命　汐止勇警殉職學弟淚崩：學長抱歉

婚禮剩32天...看直播驚見她車禍亡　未婚夫奔靈堂戴上戒指悲唱《童話》

貼心為女鵝修腳指甲遭奶音嫌棄　幽默老爹崩潰：免費的別抱怨...

40年來「騎機車沒戴口罩」　夫妻2人皆診斷出肺腺癌！

直播主「傷重恐截肢」老父痛哭 遭點名包龍星：做了不良示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面