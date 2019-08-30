熱風猛吹頭皮、頭髮吹完更毛躁！女孩們吹頭髮容易犯錯的4個小動作

這真的困擾很久！為什麼髮型師吹出來的髮型滑順、不毛躁、有光澤，可是自己在家吹，就是吹不出來這樣的效果，到底是哪裡出了錯？這次，採訪到資深造型師郭子敬，點出我們平常在家使用吹風機最容易出錯的4個動作。

1.高溫吹乾、髮質破壞救不回來

這次在Dyson Supersonic吹風機發表會現場最大的收穫，了解馬達與控溫對吹頭髮這件事其實很重要，因為它掌握不只能把頭髮吹乾、更重要不會破壞髮質！

大家都知道濕髮要吹乾、最關鍵就是吹風機的風速與溫度！之前使用傳統吹風機吹頭髮的經驗就是開最強、高熱風速吹乾頭髮、太靠近頭皮還過燙問題，這些看似正常、卻一直破壞髮質的動作我們每天都在做！

Dyson發現頭髮一旦受到過熱傷害，髮絲損傷就會一直存在、無法被修復。所以這支擁有智慧頭腦的Dyson Supersonic吹風機，內建的數位馬達與智能溫控系統，讓吹髮的過程中每秒偵測40次、免受高溫傷害，另外強勁、均勻氣流在吹髮過程中可迅速將頭髮表面水分吹乾，大大縮短吹乾時間。吹風機熱度降低、吹乾速度加快的結果下，對頭髮的熱傷害自然降低，特別是敏感頭皮或是染髮過後的髮質，更能因為熱度控制、避免高溫造成頭皮不適、延緩染後掉色問題。

圖說：左邊是Dyson Supersonic上一代吹頭，容易集中一區，右邊新一代多加柔和乾髮吹嘴，熱風更能均勻地吹在頭皮。

圖說：左邊是上一代的吹風頭，風速大且容易吹散，右邊是全新升級版的吹頭，風力更集中也不會吹亂其他的頭髮。



2.老吹同個地方

這個動作是常常在做卻容易忽略！造型師郭子敬解釋「吹頭髮時通常我們都是一隻手撥動頭髮、另一隻用吹風機拿著，可是吹風機的那隻手並不會跟著晃動，老是固定同一個地方吹，記得一邊吹，拿吹風機的手也要跟著一起晃動，免得固定溫度過高很容易傷頭皮，久了也會有掉髮危機。」

3.頭髮越吹越扁、不蓬鬆

吹頭髮到6、7分乾的時候就準備要用梳子吹整造型。「像是頭頂的部分我們希望有蓬鬆感，頭髮兩側與後面就只要滑順就好，可以怎麼做呢？以頭頂來說，習慣右分的人，反而應該是要把頭髮往左邊分層吹乾，這樣髮根才會站立、有鬆度，但往往我們吹的手勢就只是很簡單將吹風機往下拉、吹乾，這樣頭髮反而越來越貼、越來越扁。」





4.吹風方向不對、吹完像炸開般毛躁

這也是我們在家吹頭髮很容易犯錯的動作，「特別是從髮長中段到髮尾的位置，因為在拿吹風機為了求舒服，所以想說左右吹乾就好，但這樣頭髮的毛鱗片反而被吹開、無法閉合，當然就變得超毛躁、髮質越來越乾。正確吹髮方式，只要用食指與中指夾住髮片，讓吹風機從上往下、順向吹下來，角度不用過大，順著吹毛鱗片閉合自然就有光澤、又滑順。」





※文字：Lulu Long | 編輯：小龍 | 來源：Dyson hair@weibo |

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