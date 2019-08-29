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要求眾議院席位！切諾基人翻出「2世紀前條約」要求美國兌現

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▲▼查克•霍斯金(左)和Kimberly Teehee(右)接受媒體訪問。（圖／美聯社）

▲查克·霍斯金(左)和金佰利·提希(右)接受媒體訪問。（圖／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國印地安人切諾基族群（Cherokee）在上週四（美國時間）宣布，根據近2個世紀前簽訂的新埃科塔條約 (Treaty of New Echota)，美國承諾讓他們族群擁有一個眾議院席位，並應確定該名代表是否會成為有投票權力的成員。

切諾基部落有高達30萬人，是聯邦認證規模最大、印第安人現代文明最高的部落。他們住在堅固的木屋中，自己會耕田、賺錢，還有學校、報紙等，更重要的他們有自己的獨立主權和尊嚴，但一切隨著美國白人的覬覦，就開始不好過了。

美國在1830年通過《印第安人遷移法》，准許政府用背離人道的方式獲得利益。1835年，因美國強行要求切諾基人離開原在東南部的家園，雙方訂下新埃科塔條約，補償條件除了現居地俄克拉荷馬州和金錢外，眾議院一席代表也是其中一項承諾。

根據CNN報導，美國大學（American University）法學教授埃茲拉羅瑟（Ezra Rosser）表示，美國一直以來都不輕易讓部落行使條約中賦予的權利，「但現在這個時代，部落能夠主張其中一些權利是理所當然的。」而切諾基首長霍斯金（Chuck Hoskin Jr.）則說「切諾基民族目前處於有利位置，這是歷史上前所未有的。」

新埃科塔條約沒有提到切諾基民族的代表是否會成為立法機關的投票成員。但霍斯金表示，立場應該類似華盛頓特區和另外五個地區的無表決權成員。

金佰利·提希（Kimberly Teehee）被提名為切諾基代表，她目前是部落的政府關係副總裁，在歐巴馬時期曾擔任美國土著事務高級政策顧問3年，大約12年前，她是民主黨國會議員戴爾·基爾德（Dale Kildee）的高級顧問。提希必須在8月29日的特別會議上得到切羅基國家部落委員會同意，再等待國會立法。

談到美國有無可能不承認與切諾基民族的條約，羅瑟表示，先前最高法院一直違反部落國家條約的立法，另外，一些組織可能會認為此舉使得該部落的公民權力將比非土著美國公民更多，提出抗議。切諾基民族的任命也可能面臨來自其他部落的抵制，特別是那些也被迫離開自己的土地但未通過條約授予自己的代表的部落。

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