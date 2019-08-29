陳揮文曝《大話新聞》退通告內幕：事後才知道是人家照顧我們

▲陳揮文曝被《大話新聞》退通告內幕。（圖／翻攝自YouTube）

記者張靖榕／綜合報導

不少熱衷政治的台灣人會因立場不同而拒絕往來甚至惡意相向，不過2012年到2017年消失在螢光幕前的資深媒體人陳揮文，週二（27日）在直播中透露幕後秘辛，爆料2018年臨時被鄭弘儀主持的《大話新聞》退通告的內幕。

陳輝文在YouTube直播時表示當年常跑《大話新聞》通告，有一天他已經開車從新店家裡到了內湖附近時，突然接到製作人電話，對方說臨時有個狀況必須要先取消他的通告，改天再補一個，「被can通告（取消通告）當然心情不高興嘛」，因為是會發生的事，也沒辦法和對方爭論，「我就直接去對面大賣場的美食街，雖然被can通告，但還是要填飽肚子嘛。」

飯還沒吃完，陳揮文就接到鄭弘儀電話問他人在哪，當鄭弘儀知道她在電視台附近吃飯後，立刻要他別管那麼多，趕快進電視台錄影，結果當天來賓數和以往的6個不同，「那天我們節目來賓有7個」。「這些事我都是後來才知道」，陳揮文說，鄭打電話要他回去跟利益無關，「就是人家照顧我們嘛」。

陳揮文透露製作人那通電話的背景，因為當天臨時有一位來賓要上節目，製作人聽鄭弘儀的話要退另一位來賓的通告，但對方很兇製作人怕，只好自作主張打給陳揮文。

鄭弘儀直到看見節目流程時才發現陳揮文通告被退了，於是立刻打給陳要他過來錄影。由於鄭也不想得罪原本要退通告的來賓，便決定大家都留下來，當天才會因此變成7個來賓上節目。陳揮文表示，他知道有些人會因意識形態與政治立場的不同，也有人要他不要上趙少康的節目，但其實私底下通常一通電話大家都會幫忙，基本上就是互相尊重。