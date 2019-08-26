全國首座無人機考照場落腳苗栗　「河濱公園」環境優勢受青睞

▲全國首座無人機考場，預計2019年9月在苗栗市後龍溪畔河濱公園正式啟用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣政府近年來積極推動無人機的運用，目前已從原來的推廣層面進入實務運用階段，成果顯著，加以空域乾淨及飛行安全性高等優勢條件，獲中央支持在苗栗市後龍溪畔的河濱公園，設置全國首座無人機考照場，交通部民航局已完成考照相關標線畫設等前置作業，預定今年9月正式啟用。

交通部民航局在民航法增訂的遙控無人機專章，將在2020年3月施行生效後，未來駕馭超過一定重量及配備導航系統的無人機，都必須取得證照，飛行空域也有嚴謹限制。為因應證照制度的到來，就有考照場地的需求；苗栗縣政府在無人機領域的努力，早受中央高度重視，縣長徐耀昌指示打鐵趁熱，盤點並整合有利推動無人機的資源，進而爭取在苗栗市郊的河濱公園設置考照場地，結果同樣獲得中央全力支持，率先全國設置第一座考照場。

▲▼無人機考場啟用後，可同時提供必須使用跑道的固定翼模型飛機、多旋翼與垂直起降的定旋翼無人機考照使用。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗無人機應用服務創新發展協會理事長黎東碩指出，遙控無人機專章2020年3月底施行生效，為避免公務單位有帶頭違法之虞，目前民航局先開放公法人、財團法人相關成員報考證照，累計逾2000人報名待考，未來會逐步擴及其他對象。依規定，250公克以上無人機均應註冊接受管理，2公斤以上無人機必須考照，明照始能在夜間、市區或人群密集的地方飛行，未依法註冊會受罰3至15萬、無照飛行罰6至30萬，誤闖禁航區更是30萬起跳，馬虎不得，否則恐荷包大失血。

縣長徐耀昌強調，大力推動無人機產業發展是縣府重要政策，各局處也已派員熟練技巧作為種子教師，未來可持續擴及鄉鎮市公所及各農政單位，將無人機運用發揮最大效益，尤其，苗栗擁有全國首座無人機考照場，在良好的基礎上，要發揮成完整的產業鍊，指日可待，期許地方各界繼續加把勁，讓苗栗成為這個領域的領頭羊。