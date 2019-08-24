中國對美關稅反制　大豆加徵30%　能源商品首入清單

▲中美互相祭出關稅制裁措施。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

為反制美國對中國部份輸入商品持續加徵關稅，大陸國務院關稅稅則委員會23日宣佈，對原產於美國的約750億美元進口商品加徵10%或5%不等關稅，分兩批次實施。陸媒分析，除恢復對美製汽車及零件加徵關稅，能源商品也受度出現清單內，反制措施的推出顯示政府對抗的堅決及策略性更完整，對大陸民間的影響也降至最低。

▲大陸反制美國關稅清單，大豆、燕麥、高粱等穀類農產品入列。（圖／翻攝大陸財政部官網）

《澎湃新聞》報導，美方出爾反爾、持續升級中美經貿摩擦，中國出台反制措施早就不是第一次了，與以往相比，這次的措施，透露出三大信號。就時間點看，美方正式公佈新一輪加稅措施，中方的措施便宣佈，可見中方早已準備了不止一種。

其次，加徵關稅的商品列出清單一及清單二，分別對應美方的AB清單，生效日期也是分別定在了9月1日和12月15日，再次體現出中國政府「決不開第一槍」，但該打時也決不手軟的態度。

最後，本次有兩個公告一同發佈，除列出新清單，同時恢復一度暫停的美製汽車及零組件加徵關稅。此外，來自美國的大豆，自9月1日起，將面臨30%的關稅（清單一中的稅則號是12019000），列入清單的還有大麥、燕麥、高粱、棉花等各種美國農產品。

▲大陸重啟對美汽車及零組件加徵關稅。（圖／翻攝大陸財政部官網）

大陸社科院世界經濟與政治研究所研究員高淩雲表示，政府對美關稅反制舉措考慮到反制的效果、加徵關稅後的可替代性問題及對於人民生活和產業升級的影響，「藥品醫療等產品，我國沒有納入加徵關稅清單，即是盡最大努力減輕對人民生活的影響。」

▲巴西大豆。（圖／路透）

大陸國務院關稅稅則委員會公佈的清單裡可以發現，能源相關產品首次列入清單，原油也列於清單一的第四部分，稅則號為27090000，將自9月1日起加徵5%關稅。

報導稱，階梯式稅率清單內明顯的特點。「既要形成打擊對方的效果，又要盡可能降低自己的損失。」此外，加稅商品雖多，但是都有替代方案。無論是採購南美的大豆，還是增加從歐洲、日本的汽車及零組件進口，國內對豬飼料的配方改良，增加大豆種植，都是已展開的一系列應對措施。

