　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國對美關稅反制　大豆加徵30%　能源商品首入清單

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美中關係,中美關係,人民幣。（圖／路透）

▲中美互相祭出關稅制裁措施。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

為反制美國對中國部份輸入商品持續加徵關稅，大陸國務院關稅稅則委員會23日宣佈，對原產於美國的約750億美元進口商品加徵10%或5%不等關稅，分兩批次實施。陸媒分析，除恢復對美製汽車及零件加徵關稅，能源商品也受度出現清單內，反制措施的推出顯示政府對抗的堅決及策略性更完整，對大陸民間的影響也降至最低。

ㄏ

▲大陸反制美國關稅清單，大豆、燕麥、高粱等穀類農產品入列。（圖／翻攝大陸財政部官網）

《澎湃新聞》報導，美方出爾反爾、持續升級中美經貿摩擦，中國出台反制措施早就不是第一次了，與以往相比，這次的措施，透露出三大信號。就時間點看，美方正式公佈新一輪加稅措施，中方的措施便宣佈，可見中方早已準備了不止一種。

其次，加徵關稅的商品列出清單一及清單二，分別對應美方的AB清單，生效日期也是分別定在了9月1日和12月15日，再次體現出中國政府「決不開第一槍」，但該打時也決不手軟的態度。

最後，本次有兩個公告一同發佈，除列出新清單，同時恢復一度暫停的美製汽車及零組件加徵關稅。此外，來自美國的大豆，自9月1日起，將面臨30%的關稅（清單一中的稅則號是12019000），列入清單的還有大麥、燕麥、高粱、棉花等各種美國農產品。

▲大陸重啟對美汽車零組件關稅加徵。（圖／翻攝大陸財政部官網）

▲大陸重啟對美汽車及零組件加徵關稅。（圖／翻攝大陸財政部官網）

大陸社科院世界經濟與政治研究所研究員高淩雲表示，政府對美關稅反制舉措考慮到反制的效果、加徵關稅後的可替代性問題及對於人民生活和產業升級的影響，「藥品醫療等產品，我國沒有納入加徵關稅清單，即是盡最大努力減輕對人民生活的影響。」

▲▼巴西大豆。（圖／路透）

▲巴西大豆。（圖／路透）

大陸國務院關稅稅則委員會公佈的清單裡可以發現，能源相關產品首次列入清單，原油也列於清單一的第四部分，稅則號為27090000，將自9月1日起加徵5%關稅。

報導稱，階梯式稅率清單內明顯的特點。「既要形成打擊對方的效果，又要盡可能降低自己的損失。」此外，加稅商品雖多，但是都有替代方案。無論是採購南美的大豆，還是增加從歐洲、日本的汽車及零組件進口，國內對豬飼料的配方改良，增加大豆種植，都是已展開的一系列應對措施。
 

ET快訊
輕颱白鹿13時屏東滿州登陸　擦邊球挾豪雨彈...狂炸全台16
台中藥局血案！藥師老公「頸部刀傷」命危　人妻中刀倒臥血泊亡
驚悚撞擊畫面曝！桃園26歲男清晨喝茫「過彎沒煞車」撞死3環保
產後因「肺栓塞」突猝死！母放不下父子　徘徊醫院：寶寶還好嗎

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

三星堆考古計劃即將重啟！　10月馮原遺址展開跨國合作

影／愛慕正妹網友！他狂送禮追求 ...一見面卻是「恐龍妹」　氣炸報警：我在嫖娼

中國對美關稅反制　大豆加徵30%　能源商品首入清單

香港機場外驚見百公尺長龍　遊客拖行李箱「人車爭道」

15歲男孩菊花「塞18公分鋼瓶」　忍7天崩潰向父母坦白...醫生傻眼：都黏住了

影／男友酒後拉扯＋踢踹　癡情女倒地仍求警：不要處罰他

更新對港旅遊警示！　英外交部籲「保持警惕」：會查旅客電子設備

英駐港領事館職員鄭文傑深圳拘留15天　今獲釋順利返港！

從砲戰走向和平　國台辦823周年提向金門供水390萬噸

坐姿、打哈欠全都能分析　上海小學推人工智慧教學評估

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

男友帶她「自拍婚紗照」藏浪漫驚喜！　三仙台掏出鑽戒...她落淚：Yes，I Do

兄妹吵架..哥哥暴怒：別跟著我　暖男嗒嗒「高情商談心」開解！

《聲林之王2》正式開播！！！　美人魚開撩：要讓蕭敬騰愛上我

因「簽牌沒中」棄養4個月小貓 阿伯狠丟籠走人：什麼貓來富！

呂珍九片場過生日　IU親自買「鯊魚寶寶蛋糕」

三星堆考古計劃即將重啟！　10月馮原遺址展開跨國合作

影／愛慕正妹網友！他狂送禮追求 ...一見面卻是「恐龍妹」　氣炸報警：我在嫖娼

中國對美關稅反制　大豆加徵30%　能源商品首入清單

香港機場外驚見百公尺長龍　遊客拖行李箱「人車爭道」

15歲男孩菊花「塞18公分鋼瓶」　忍7天崩潰向父母坦白...醫生傻眼：都黏住了

影／男友酒後拉扯＋踢踹　癡情女倒地仍求警：不要處罰他

更新對港旅遊警示！　英外交部籲「保持警惕」：會查旅客電子設備

英駐港領事館職員鄭文傑深圳拘留15天　今獲釋順利返港！

從砲戰走向和平　國台辦823周年提向金門供水390萬噸

坐姿、打哈欠全都能分析　上海小學推人工智慧教學評估

大學新鮮人看過來！選這5個時尚又潮的後背包，連走路都有風

坐月子也能「動起來」！找回產前好身材

痔瘡掉出來「就醫驚見還有3實習生」　躺床屁股掰開插進去…鐵人聽他這句更害羞了

女友上別人車！　大根尾隨目睹「她的手摸摸摸…」西門町戴綠帽…心碎給7字箴言

核二2號機降載檢修　飼水泵汽機控制閥高壓油管漏油

韓國瑜曾在世新教英文「腔調好聽有Magic」　學生讚：這輩子沒遇過比他更好的老師

面試工作用視訊！香港小哥房間亂…老闆秒打槍：自我管理不好　網提醒1點

世羽賽／戴資穎8強魔咒仍待破　下周世界排名可能跌落第4

電動車路肩待轉　「左轉一起步」慘遭同向直行機車攔腰擊落

男想挽回提分手女友　豬隊友竟砍斷女友同學手指

大陸熱門新聞

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲..

爸媽逼課業第一！18歲女「留遺..

5歲男童坐上SUV「帶3歲妹找..

5歲女童被玻璃窗「高空爆頭」慘..

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

男友要「制服play」卻拿出尼..

15歲男孩菊花「塞18公分鋼瓶..

被性侵女大生跳樓死　淫狼輾屍

港警車頭燈太亮　辣模po照反擊

媽一句話激怒丈夫　4月大男嬰被..

馬拉松最後跑者被嘲笑　義工：全..

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成..

大媽搏命鑽縫跳電梯　差1秒腰斬

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「20190823」超罕見　網喊長知識

路撿手機！妹子請客報答…神展開

白鹿颱風來襲　鄭明典：情況不一樣了

日高中妹驚人發育勾魂老司機！本尊被神出

被具惠善光速打臉！安宰賢被抓包「偷改聲明標題」

快訊／蘇貞昌call out！三分鐘以後韓才接電話大喊...

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

竹科工程師爽約「1王戰2鳳」仙人跳下場曝

遊覽車偷腥！閨蜜代班隨車　吃掉司機夫

深夜遇搭訕！女大生隔天「鼻眼滲血」慘死馬路…

缺角白鹿午後登陸！1天跑過台灣尾

幕後／蔡英文給隨扈2命令...她要下車見馬英九

帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」神回應被讚爆

愛女被施暴流血　焦恩俊探班喊：打慘一點

更多

最夯影音

更多

劉以豪.郭雪芙亂讀唇語「他沒有來擋」　軟棒互毆.放送飛吻互動超可愛

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

孫其君演「黎皓一」被譙爆　打傷劉以豪.交往郭雪芙...大吐委屈！

亞馬遜雨林1月「燒掉5個台北市」　巴西太空研究中心：99%是人禍！

【聲林之王2】EP1花絮 張芮僑性感重現獅子王娜娜獨白 周湯豪被陶晶瑩cue綁鞋帶 劉隽動物魂爆發親上台示範

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面