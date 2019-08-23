鄰居看門狗一直吠　男「很計較」一把火燒了牠的狗屋

▲新竹一名江姓男子不滿農舍犬吠，放火燒毀狗屋和塑膠桶。（圖／達志影像／示意圖，與本案無關。）

記者廖安莘／新竹報導

新竹一名江姓男子去年8月清晨經過農舍，因不滿農舍飼養的看家犬，不斷對他吠叫，心生報復，竟放火燒狗屋和塑膠桶，所幸鄰居即時注意撲滅火苗，並報警將江男法辦，新竹地院依公共危險罪，故判江男有期徒刑7個月。



判決指出，曾犯公共危險罪遭判刑入監的江男2017年出獄，仍不知悔改，去年8月8日清晨，行經山區一處農舍時，遭農舍飼養的看家犬狂吠，江男一氣之下放火燒緊鄰在狗屋附近的竹林，因而燒毀狗屋及塑膠桶，後來鄰居發現後及時滅火，火勢才沒有繼續延燒。警方事後調閱監視器發現是江男縱火，因此將他法辦。

江男承認放火燒附近竹林，因而燒毀狗屋和塑膠桶，但矢口否認有致公共危險罪的可能，辯稱有1條水溝不會延燒。

法官審理時考量被告僅因不滿鄰居飼養的狗對他吠叫，因而起意放火，行為具相當危險性，只是江男燒毀的狗屋和塑膠桶，價值約600元，損失不大，且火勢在6分鐘後被人發現而撲滅，造成公共危險的危害程度不大。法官認為，江男在審理時能坦承犯行，並表示不會再做同樣的行為，相較於其他縱火犯造成的傷亡或財物損失的狀況，江男犯罪情節屬輕微，判有期徒刑7個月，可上訴。

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