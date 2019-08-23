24億元海洛因走私！3名「陸籍毒梟」才是幕後主嫌　已發通緝令

▲調查局查獲242塊高純度海洛因磚，為今年最大宗毒品走私案。（圖／記者劉昌松攝）



記者王致凱／綜合報導

調查局台北市調處今年1月破獲跨國運毒集團，於基隆港查扣海洛因磚242塊，合計94公斤。台北地檢署22日依運輸一級毒品罪起訴男子張祐霖、顏坤益，同時查出幕後主嫌為大陸籍劉姓男子等3人，已經對3人發布通緝。

台北地檢署指揮調查局台北市調處等單位，偵辦跨國運毒集團，長期監控該集團作業脈絡後，於今年1月28日在基隆港2具自泰國進口的大型機具內，查獲產自「金三角」地區的242塊高純度海洛因磚，包裝印有「一帆風順」、「福祿壽」等字樣，毛重達94.138公斤，市價約新台幣24億元。

緝毒人員還發現，該運毒集團夾藏毒品手法隱密，且242塊海洛因磚上還被塗上一層黃油，目的是為了防止被緝毒犬嗅出。

▼夾藏在機具內的毒品海洛因磚。（圖／記者劉昌松翻攝）



調查局查出，張祐霖、顏坤益2人成立人頭公司，透過合法進口機具名義掩護毒品走私，在遭查獲前已經多次進口五金機具，因此將2人移送台北地檢署偵辦。北檢進一步追查，發現張男去年間疑似受大陸籍主嫌委託，在台成立公司並擔任名義負責人，負責開設銀行帳戶並尋找廠房等工作，而顏坤益則是協助陸籍主嫌管理廠房。

張祐霖、顏坤益2人矢口否認涉案，辯稱對毒品一事毫不知情，但檢方認為，張男擔任公司人頭負責人，每月能做領5萬元酬勞，而顏坤益平時擔任房仲工作，卻幫忙管理廠房，加上大陸籍主嫌劉男等3人去年曾經來台，與張、顏2人有密切聯繫，因此不採信2人說詞，今先依法起訴張男、顏男，並對陸籍劉男等3人發布通緝。

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▼查獲海洛因磚價值約24億元。（圖／記者劉昌松攝）

