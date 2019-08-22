喉嚨痛又咳嗽！16歲高中生以為小感冒...7天後跑800米「心跳當場停止」

▲小萬心跳停止，醫護人員立即進行搶救。（圖／翻攝網易視頻）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北省武漢市武昌區一名16歲男孩小萬（化名）日前參加800米賽跑，過程中突然倒地不起，甚至心跳停止，當場嚇壞眾人。事實上，在事發的前一周，他就已經出現許多徵兆，包括喉嚨疼、咳嗽等，原本以為是小感冒，沒想到卻是導致休克的主因。

綜合陸媒報導，就讀高二的小萬平時熱愛運動，身體狀況也一向很好，經常和家人一起參加跑步活動；然而，當時他卻在學校參加800米賽跑的過程中突然倒地，被學校老師和校醫檢查發現，除了失去了意識，連呼吸心跳都停止了。

事後經過醫生詳細檢查發現，小萬的EB病毒抗體呈陽性、左心室增大，結合感冒病史和心肌損傷的症狀，初步診斷是感冒所引起的「重症病毒性心肌炎」，加上從事劇烈運動才會導致呼吸心跳驟停。據悉，在事發的前一周，小萬就已出現喉嚨疼、咳嗽等症狀，但當時他以為是小感冒幾天就能自愈，因此並沒有太在意。

▲小萬在賽跑的過程中時突然休克倒地。

在小萬心跳停止的那一刻，學校老師和校醫第一時間為他進行心肺復甦術。隨後送往醫院，醫生經CT確認小萬的腦袋沒問題，立即將他推到手術室。急救過程約15-20分鐘，小萬的瞳孔縮小、四肢終於開始活動，自主心率穩定在100次／分，幸運地撿回一命。

醫生指出，重症病毒性心肌炎是一種非常凶險的疾病，主要是由病毒感染所致，具有「急、重、差」3個典型特徵。此外，感冒與心肌炎息息相關的原因在於「病毒」，它們對心肌細胞情有獨鍾，特別容易對心肌組織發動攻擊，造成病毒性心肌炎。