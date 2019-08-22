不滿服務差....西班牙富商吃霸王餐　老闆氣炸撲車「揍爆玻璃」

▲ 當時餐廳老闆徒手揍破擋風玻璃，緊抓住車內的儀表板。（圖／翻攝自推特）

實習記者許祐誠／綜合報導

西班牙電信大亨加爾登（Eugenio Galdón）日前與家人至東歐阿爾巴尼亞（ Albania）一家餐廳用餐，因為不滿意老闆柯西馬（Mihal Kokedhima）的服務態度，因此拒絕支付餐費，誇張的是，當他們上車離開後，餐廳老闆竟然飛撲上行進中的汽車引擎蓋上，還一拳又一拳揍爆擋風玻璃，誇張行徑被PO上網以後，立刻被該國輿論譴責，連首相拉馬（Edi Rama）也稱之為「野蠻人」（barbarian）。

根據英國《太陽報》報導，加爾登是西班牙前200大最有錢的富商之一，身價約3億歐元（約新台幣104億元），當時正和友人在該國巴勒莫（Porto Palermo）小鎮度假。當他離開餐廳後，51歲的柯西馬立刻爆氣跳到引擎蓋上。從影片中可以看到，不管車輛正在行駛中，身穿藍衣的柯西馬趴在引擎蓋上，不斷揮拳揍著擋風玻璃，隨後還徒手挖玻璃、抓著汽車的儀表板，完全不管手上正流著鮮血。

被柯西馬的暴力行徑嚇壞後，當時加爾登的家人們拿起手機記錄下這誇張的一刻，副駕駛座的人則不斷踢向擋風玻璃，想阻止他進入車內，令人意外的是，當時柯西馬竟然趴在引擎蓋上長達2英哩（約3.2公里），但之後仍被警方逮捕到。但據悉，柯西馬18日在法庭上反指控，當天加爾登一行人吃霸王餐。

▼ 柯西馬下車後，試圖打開車門。

▼ 柯西馬於18日出席法庭，指控對方吃霸王餐。

根據當地媒體Shqiptarja.com報導，美好假期突然被暴力事件干擾，加爾登氣得向西班牙駐阿爾巴尼亞大使館反應此事，這件事也隨之曝光。不只阿爾巴尼亞全國幾乎都譴責柯西馬的暴力行徑，連首相拉馬也在臉書上表示，「熱情好客是阿爾巴尼亞旅遊業最重要的力量，昨晚的侵略是永遠都不會被遺忘的『恥辱』」。該國旅遊部長甚至向加爾登一行人獻上鮮花致歉。

這個影片在網路上流傳後，許多網友也對於柯西馬的行為感到震驚，「這讓我想起電影裡面的殭屍們」、「好萊塢需要你」、「這是恐怖電影吧」、「很想知道餐廳的服務到底有多差」、「他好像浩克」、「不得不說能堅持2英里真的蠻厲害的。」

不過，有網友也認為，餐廳老闆趴在引擎蓋上，有很大的機會飛出車外，「雖然老闆很恐怖，但駕駛開了2英哩真的很危險，如果他摔下去就慘了。」