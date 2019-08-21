▲ 域動今年選擇響應家扶基金會「無窮世代」。（圖／域動行銷提供）

生活中心／綜合報導

域動開辦多年的LOVEFORCE公益活動，每年選定一家公益團體，配合需求給予不同協助，2019年則關注社會上弱勢兒少孩童，不讓「放棄」成為唯一選擇，因為認同教育是幫助弱勢孩子脫貧最好的路徑。故以實際行動參與贊助家扶基金會「無窮世代」計畫，幫助弱勢孩子獲得脫貧能力，期望替孩童未來人生拼圖盡一份力。也希望藉由域動媒體宣傳力量，呼籲社會大眾一同響應，掏掏口袋零錢，幫助弱勢孩子填補學習「空缺」！

透過家扶基金會調查發現，有65.5%弱勢兒少擔心無法負擔學費，51.9%擔心無法負擔補習費，42%擔心家長無法指導課業，40.3%擔心無法自由選擇升學；52.5%弱勢兒少曾經有想用功卻沒辦法的時候，其中以找不到適合的學習方式（67.8%）居多。

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因此為填補孩子學習及經濟空缺，多家企業發揮公益精神，一同響應並帶動話題性，家扶基金會何素秋執行長表示，企業捐助的支持，對這群資源匱乏的孩子來說，無疑是獲得最好的幫助。「給魚吃，不如教會他如何釣魚」，讓弱勢孩童一樣能適性發展及學習多才多藝，才能真正擺脫貧困環境，邁向不一樣的未來。

期望透過域動行銷及多家企業的贊助能真正幫助到社會上弱勢兒少孩童，並帶領更多人關注到公益及教育的重要性，延續世界的美好。

▼ 域動LOVEFORCE響應家扶基金會「無窮世代」 一同擔任補位大隊。（圖／域動行銷提供。）

