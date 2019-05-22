台灣三星總經理率志工、家扶孩童親下田　打造全台最美稻田地景

▲台灣三星今年的稻田認養計畫首度打造稻田畫布。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

今年3月，台灣三星第四度舉辦稻田認養計畫，並由台灣三星電子總經理李大成率領三星員工來到宜蘭，擔任稻田認養計畫一日志工，並邀請財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會（以下簡稱家扶基金會）孩童一齊參與，眾人穿著雨衣、手拉著手，插下由「星美好獎助學金」受益學童巫方濟設計的彩繪稻田秧苗，藉實際行動傳達對在地農業及弱勢孩童的「星關懷」。

▼台灣三星電子總經理李大成率領三星員工來到宜蘭，擔任稻田認養計畫一日志工。（圖／記者邱倢芯攝）

台灣三星電子總經理李大成表示，台灣三星電子自2016年起展開「星關懷」稻田認養計畫，持續支持稻農吳和南先生，運用無毒農法灌溉、友善契作，同時鼓勵員工積極參與，期許台灣三星的同仁們能於插秧的過程中學習謙卑的精神，並培養一顆柔軟的心。今年我們首度帶領公益夥伴－家扶基金會的孩子們下田，也盼以企業的力量，鼓勵他們挑戰你所不能。

▼台灣三星電子總經理李大成也親自下田，參與稻田認養計畫。（圖／記者邱倢芯攝）

特別的是，今年稻田認養計畫首度打造稻田畫布，邀請「星美好獎助學金」受益學童巫方濟擔任小小設計師，運用Galaxy Tab S4搭配S Pen，一筆一畫創作出令人驚豔的作品。巫方濟分享此次的創作發想表示，「我畫的是一隻鴕鳥，牠很想飛可是牠不會飛，但牠很努力地練習跨欄，希望有一天可以成功飛翔。」

▼此次稻田畫布創意構想，是由星美好獎助學金受益學童巫方濟，利用Galaxy Tab S4搭配S Pen一筆一畫的創作。（圖／記者邱倢芯攝）

台灣三星自2017年起，將公益路跑報名費全額捐贈家扶基金會，成立「星美好獎助學金」，目前共資助全台從國小到大專452人次在體育、音樂、藝術方面具有才華的學童。志工活動當天，台灣三星也特別帶領家扶基金會孩子們同樂、體驗農耕辛勞。

小農吳和南表示，務農數十年，第一次挑戰彩繪稻田，感覺為田裡帶來嶄新的活力；而看到大家開懷的模樣，更讓我深刻體會，一定要好好守護這片環境，維護生態永續。

三星持續以行動支持友善契作，落實在地承諾。活動當天，志工們不畏風雨，爭相下田與吳和南伯伯討教田中功夫，平常沒有接觸農務的大家，彼此互相扶持、站穩腳步，小心翼翼地依照伯伯的指示插下秧苗。待完成任務，三星志工們一邊啜飲著伯伯一家人暖心準備的熱湯、感受真摯的人情味，一邊七嘴八舌討論方才的下田趣事，農舍頓時充滿此起彼落的歡笑聲。

▼活動當天即便下著大雨，志工們仍不畏風雨下田插秧。（圖／記者邱倢芯攝）

台灣三星表示，夏耘時節，彩繪稻田中的鴕鳥，正充滿活力地生長著，為今年宜蘭三星鄉的初夏，增添一幅繽紛的地景。希望藉由企業一己之力，喚起大眾關注默默為台灣付出的優質小農，並將收成契作的無毒健康米作為企業贈禮，把對土地的關愛延伸至社會每一個角落。