　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

台灣三星總經理率志工、家扶孩童親下田　打造全台最美稻田地景

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼台灣三星種稻做公益。（圖／台灣三星提供）

▲台灣三星今年的稻田認養計畫首度打造稻田畫布。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

今年3月，台灣三星第四度舉辦稻田認養計畫，並由台灣三星電子總經理李大成率領三星員工來到宜蘭，擔任稻田認養計畫一日志工，並邀請財團法人臺灣兒童暨家庭扶助基金會（以下簡稱家扶基金會）孩童一齊參與，眾人穿著雨衣、手拉著手，插下由「星美好獎助學金」受益學童巫方濟設計的彩繪稻田秧苗，藉實際行動傳達對在地農業及弱勢孩童的「星關懷」。

▼台灣三星電子總經理李大成率領三星員工來到宜蘭，擔任稻田認養計畫一日志工。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼台灣三星種稻做公益。（圖／記者邱倢芯攝）

台灣三星電子總經理李大成表示，台灣三星電子自2016年起展開「星關懷」稻田認養計畫，持續支持稻農吳和南先生，運用無毒農法灌溉、友善契作，同時鼓勵員工積極參與，期許台灣三星的同仁們能於插秧的過程中學習謙卑的精神，並培養一顆柔軟的心。今年我們首度帶領公益夥伴－家扶基金會的孩子們下田，也盼以企業的力量，鼓勵他們挑戰你所不能。

▼台灣三星電子總經理李大成也親自下田，參與稻田認養計畫。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼台灣三星種稻做公益。（圖／記者邱倢芯攝）

特別的是，今年稻田認養計畫首度打造稻田畫布，邀請「星美好獎助學金」受益學童巫方濟擔任小小設計師，運用Galaxy Tab S4搭配S Pen，一筆一畫創作出令人驚豔的作品。巫方濟分享此次的創作發想表示，「我畫的是一隻鴕鳥，牠很想飛可是牠不會飛，但牠很努力地練習跨欄，希望有一天可以成功飛翔。」

▼此次稻田畫布創意構想，是由星美好獎助學金受益學童巫方濟，利用Galaxy Tab S4搭配S Pen一筆一畫的創作。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼台灣三星種稻做公益。（圖／記者邱倢芯攝）

台灣三星自2017年起，將公益路跑報名費全額捐贈家扶基金會，成立「星美好獎助學金」，目前共資助全台從國小到大專452人次在體育、音樂、藝術方面具有才華的學童。志工活動當天，台灣三星也特別帶領家扶基金會孩子們同樂、體驗農耕辛勞。

小農吳和南表示，務農數十年，第一次挑戰彩繪稻田，感覺為田裡帶來嶄新的活力；而看到大家開懷的模樣，更讓我深刻體會，一定要好好守護這片環境，維護生態永續。

三星持續以行動支持友善契作，落實在地承諾。活動當天，志工們不畏風雨，爭相下田與吳和南伯伯討教田中功夫，平常沒有接觸農務的大家，彼此互相扶持、站穩腳步，小心翼翼地依照伯伯的指示插下秧苗。待完成任務，三星志工們一邊啜飲著伯伯一家人暖心準備的熱湯、感受真摯的人情味，一邊七嘴八舌討論方才的下田趣事，農舍頓時充滿此起彼落的歡笑聲。

▼活動當天即便下著大雨，志工們仍不畏風雨下田插秧。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼台灣三星種稻做公益。（圖／記者邱倢芯攝）

台灣三星表示，夏耘時節，彩繪稻田中的鴕鳥，正充滿活力地生長著，為今年宜蘭三星鄉的初夏，增添一幅繽紛的地景。希望藉由企業一己之力，喚起大眾關注默默為台灣付出的優質小農，並將收成契作的無毒健康米作為企業贈禮，把對土地的關愛延伸至社會每一個角落。

ET快訊
台灣大跟進停賣華為新機！遠傳、台星、亞太態度保留
中華電宣布「暫停販售華為新機」！開台電信業第1槍　董事長回應

關鍵字：台灣三星,家扶基金會,稻田認養計畫,星關懷

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

台灣大跟進停賣華為新機！遠傳、台星、亞太態度保留

台灣電信業第一槍！　中華電信董座謝繼茂：將不再賣華為新機

經銷商特惠　Apple Watch全系列現金價12%折扣、全台限量1,200只

台灣三星總經理率志工、家扶孩童親下田　打造全台最美稻田地景

三點澄清、兩點回應美國禁令！華為任正非：遲早要與美國對上

微軟商店將華為筆電移除！外媒：禁令持續延伸將重創華為

5G網路建設使氣象預報失準！準確度倒退40年

郭明錤再預測　「新iPhone相機將是最大賣點」

Google再推谷歌眼鏡　售價999美元主攻商業用途

為WWDC暖身　Apple推8核MacBook Pro

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

Gail淡江開唱《你啊你啊》引尖叫 小學霸上身後台K書準備考試｜聲林之王淡江大學校園演唱會 20190520

被明金城「精神虐待」路邊爆打　 安心亞反擊變「心機婊」

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

台灣大跟進停賣華為新機！遠傳、台星、亞太態度保留

台灣電信業第一槍！　中華電信董座謝繼茂：將不再賣華為新機

經銷商特惠　Apple Watch全系列現金價12%折扣、全台限量1,200只

台灣三星總經理率志工、家扶孩童親下田　打造全台最美稻田地景

三點澄清、兩點回應美國禁令！華為任正非：遲早要與美國對上

微軟商店將華為筆電移除！外媒：禁令持續延伸將重創華為

5G網路建設使氣象預報失準！準確度倒退40年

郭明錤再預測　「新iPhone相機將是最大賣點」

Google再推谷歌眼鏡　售價999美元主攻商業用途

為WWDC暖身　Apple推8核MacBook Pro

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡　民眾難藉保單理財　

Apple Card前身！賈伯斯15年前就想推信用卡　刷卡還送音樂

怎麼突然天黑了...小客車路邊燒成大火球　經過民眾全看傻

「女車手」莎莎猛喊「不要怕！」...下一秒撞車　全場尖叫

日AV女優「拍片」感謝台灣警察　打擊盜版不讓她們被「免費看光光」

中職／對得起每個打席　陳凱倫換想法大膽攻

不斷更新／富邦3支安打換回1分　3局富邦1：0統一

淡水祖孫落海「嬤急救2hrs不治」！11歲孤童哭倒往生室前：阿嬤不要離開我

快訊／賴清德丟新方案：只要蔡英文民調贏韓國瑜 我無條件支持她連任

父離家顧癱母！小六女扛1家5口重擔從不喊苦：只希望媽媽健康　網淚崩

3C家電熱門新聞

謝繼茂：往後中華電不再賣華為新..

2019 iPhone價格預測..

5G網路建設使氣象預報準確度倒..

華為任正非：遲早要與美國對上的

余承東：華為OS最快今年秋天問..

外媒：若禁令持續延伸將重創華為

谷歌封殺華為　蘋果工程師曝慘況

郭明錤：新iPhone相機將是..

iOS 12.3更新災情！2種..

Google利用Gmail收集..

Google再推谷歌眼鏡　售價..

Touch ID有望回歸！蘋果..

爆料：Galaxy S11代號..

Apple推8核MacBook..

更多熱門

相關新聞

摺疊機本月可望台灣亮相？三星語帶曖昧

台灣三星今（15）日舉辦中階手機、平板，以及穿戴式裝置10款新品的發表會；在會後的訪問時，台灣三星副總經理陳啟蒙被問到摺疊手機是否有機會在台灣亮相時，他語帶曖昧地表示，這個月會比較「忙一些」，台灣三星會舉辦多種的活動。

三星「A咖」新品盡出

童：聞爸爸抽蝸牛菸輕飄飄變天使

撿回收苦存零錢！15歲女存1年送紅包給阿婆

殺子自殺高危險期：離婚後第一年

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

小蜜桃姐姐10億老公欠債蒸發！冷宮豪門生活曝光

服務生幫撈打火機時「火鍋爆炸」

周四先變天！下周鋒面到「可能屬於滯留型」

狂嗑生蠔！20多歲男「一晚噴射10次」

狗仔拍到　寫真女星上床15次還債

「吵架王」星座Top 4

開車1hr載妻買巧克力！他結帳時傻眼了

公務員午休墓園激戰2回　美魔女告性侵結果揭曉

國中弟一覺醒來爸媽姐姐全死光

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

他舉250kg槓鈴挺不住　右腿「折成三段」癱地

歌迷嫁給偶像！林立洋認愛4月娶台灣女友

男捷運偷摸女大生　高職生幫抓人

小女兒寄信給郭台銘沒回應！呂捷神回被讚爆

房客「頭塞氣窗」狂盯！新竹妹崩潰直擊

更多

最夯影音

更多

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面