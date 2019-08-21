「數位國家」公投被中選會駁回　張善政預告：會繼續做這4件事…





▲張善政。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

中央選舉委員會20日召開委員會議，駁回前行政院長張善政所提「數位國家專法」的公投提案。對此，張善政21日回應「非常遺憾」，但他未來仍會繼續做4件事情。而張善政辦公室發言人黃曼昕則質疑，中選會是否是顧慮張善政身兼國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團總召？若是為此駁回公投案，如同是為選舉而阻礙國家數位發展，也讓人質疑有政治考量。

針對中選會20日發布新聞稿駁回「數位國家公投」一案，張善政21日回應「非常遺憾」，但並不因此放棄帶領國家轉型一事，未來將會繼續做四件事，包括：將數位國家的主要訴求納入國政顧問團規劃的相關政策內、剛完成上線的數位國家網站會持續運作、協助企業和政府數位轉型的數位長學院會繼續進行規劃，落實執行、預計10月19日辦理一個大型的數位國家論壇，將如期召開，「所有協助國家積極數位轉型的工作，絕不半途而廢，不會因公投被駁回就停止。」

張善政表示，很多國家近年都設立了數位經濟部，可是台灣的政府組織這幾十年來卻都沒有變化，因應共享經濟、金融科技等數位時代的新型態已經顯露疲態，面對數位時代的法規，也已經明顯落伍，這些問題若沒有政府組織的轉型，都無法有效處理。所以他身為韓國瑜總統參選人國政顧問的總召，未來將在政策裡普植數位基因，而各政策組也會有具備數位應用專長的顧問加入。

黃曼昕同時指出，如公投案通過，張善政接下來勢必要為達到第二階段公投門檻衝刺連署。中選會在這個時間點駁回張善政的公投案，是否是顧慮張善政身兼韓國瑜國政顧問團總召，衝刺連署時會趁機為韓國瑜造勢？若是為此而駁回公投案，不啻是為選舉而阻礙國家數位發展，令人遺憾，也讓人質疑有政治考量。

黃曼昕強調，中選會文官人員應該勇於制約上層主管在每次公投提案中的政治考量，甚至要勇敢拒絕政治色彩明顯的主管任命。作為一個獨立機關，中選會的最高價值其實就在推動全民公投制度，對中選會而言全民公投的意義甚至高於總統大選，但是近一年來中選會卻一次一次窒息、扼死公投，渾然不知自己正在摧毁自己存在的價值。