「把妳帶到山上埋掉！」日式料理董娘遭擄驚魂10小時　討債一夥判決出爐

▲徐男直到確定票不在答姓董娘手上，且身分已被警方掌握，才帶著答女到中山分局投案。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者羅志華／台北報導

一名徐姓男子今年4月為了替他人討債，與4名同夥開2輛車在台北某日式料理店門口堵人，還擄走替債務人處理債務的答姓董娘。答女遭擄期間，不斷被逼問「支票在哪」，還被威脅「若不把票交出來，就要把你帶到山上埋掉」；直到徐男確認答女真的不知票在哪，才把她載到中山分局投案。北院審理後，本月20日依剝奪他人行動自由罪，判徐男一夥4至6月徒刑，皆得易科罰金，可上訴。

據判決，主嫌徐男受彭姓男子之託，幫忙處理大慶證券前董事長莊隆慶積欠的債務，不料莊隆慶遲未償債，所以當他得知莊的胞妹曾委託答姓董娘替哥哥處理債務，還將莊欠債時開給彭男的6張支票交給答女，便多次向答女討支票。但由於徐男都未能討到支票，因此找來4名朋友，計劃擄走答女以拿回支票。

2019年4月15日中午左右，徐男一行掌握答女行蹤，開著2台車到台北某日式料理店堵人，並由2名同夥在店門口伺機抓人。當天下午2時許，徐男一夥見答女走出店門，隨即將她擄上車，並恐嚇道，「大姐，妳不亂動，我們就不會傷害妳」，隨後一路將她載往新店；期間答女被外套罩住頭，驚恐之中也不知會被載往何處。

▲北檢向北院聲請羈押徐男時，曾遭北院以「檢警未依法逮捕」，將徐男請回，引起一陣熱議。（圖／記者邱中岳翻攝）

抵達目的地後，答女雙手遭綑綁，眼睛和嘴也被貼上膠帶；徐男一夥則不斷逼問答女支票下落，還恐嚇她，「妳知道我們只是要拿票，如果妳今天沒拿出來，我們就把妳帶到山上埋掉」。徐男與同夥會合後親自審問，答女表示票不在她手上，但眾人不信，直到答女親自撥了一連串電話，徐男才終於相信票不在她手上。

不過，這時警方也已鎖定徐男身分，徐男一夥自知難逃法網，在凌晨0時載著答女到中山分局投案，但途中又恐嚇答女，「妳如果亂講話，下次就回不來了，我們一定會再綁妳」。

北檢向北院聲請羈押徐男一夥時，北院以檢警未依法逮捕裁定徐男請回，算是一段意外的插曲。北院審理後，20日依剝奪他人行動自由罪，判主嫌徐男5月徒刑，其餘3名共犯4月徒刑；其中1名林嫌為累犯，判刑6月，皆得易科罰金，可上訴。