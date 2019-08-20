北醫生入柬國偏鄉　帶醫療包、急症處理手札解決4種急症

▲北醫飛洋國際服務團到柬埔寨偏鄉提供「醫療包」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

從柬埔寨暹粒吳哥機場到馬德望省，大約要五個小時的車程，看似筆直的6號公路，卻是一路顛簸的紅土泥濘沙子路，路邊除了稻田外，只有骨瘦如柴的牛隻，以及赤腳走在路上地居民。柬埔寨長年物資缺乏、生活窮困，甚是連乾淨的水都喝不到，導致較貧窮的居民營養不良，加上醫療知識不良，幼童感冒、發燒接二連三。

在柬埔寨深耕多年的台北醫學大學飛洋國際服務團今年再度前往柬埔寨暹粒省、馬德望省的偏鄉及學校，提供醫療、衛生、教育服務。除了提供正確觀念的健康知識外，今年也帶個「醫療包」及「急症處理手札」到每戶人家，希望居民能在手札中找到各種急症的指引方式。

請繼續往下閱讀...

▲▼台北醫學大學飛洋國際服務團前往柬埔寨暹粒省、馬德望省的偏鄉及學校，提供醫療、衛生、教育服務。（圖／記者崔至雲攝）

北醫飛洋團隊長楊天韻指出，暹粒偏鄉因距離市區太遠，交通路段又時常因大雨阻斷，所需物資也大多是一周一次由村長進城為居民帶回。更不用說尋求醫療協助，距離衛生所及藥房遙遠，導致偏鄉居民面對病痛往往到最嚴重的地步才就醫，也因為當地有信用醫師極少，所以偏鄉居民生病，不是去看醫生，而是去藥局買藥，窮人沒錢看病，有錢人牙痛飛到泰國看牙，這樣極端的醫療個案。

因此，北醫飛洋團隊這次提供的「急症處理手札」衛教，內容包含了各種急症的處理方式，包含，感冒、發燒、腹瀉、嘔吐等四項當地常見的不適症狀。楊天韻進一步舉例，傷口清潔、扭傷緊急固定等、腹瀉補充電解質飲品、中暑處理基本準則，還有提供何時該就醫、向醫師描述病情、遵守醫囑規範服藥等內容。

▲北醫學生進行衛教。（圖／記者崔至雲攝）

另外，針對「醫療包計畫」，楊天韻解釋，希望透過醫療包專案，讓柬埔寨當地民眾建立起使用「醫療包」的概念，善用各種藥品及衛材，急救醫療用品，包括生理食鹽水、紗布、棉棒等，長期追蹤醫療包使用情形。

楊天韻也說明，為了讓居民能正確的使用「醫療包」，他們也在醫療用品上貼上1、2、3標示，1、2、3分別為使用順序，藍色的1表示「清潔」步驟，醫療商品為生理食鹽水等，紅色的2為「殺菌」步驟，提供的商品為碘酒，最後一個步驟是黃色3，步驟為「包紮」，提供繃帶、ok蹦等，希望用最簡單明瞭的方式，將正確的醫療觀念傳達給居民。

▲▼北醫提供的「急症處理手札」衛教，內容包含了各種急症的處理方式，包含，感冒、發燒、腹瀉、嘔吐等四項當地常見的不適症狀。（圖／記者崔至雲攝）

收到「醫療包」的居民Neum duonng感動表示，以前生病都只知道直接去藥局亂買藥，但是經過北醫學生傳授的衛教知識後，了解日常生活應注意的衛生習慣，也知道之後生病應要如何處理，「真的很感謝台灣來教我們」，最喜歡的就是「醫療包」了，這對村民有很大的幫助。

Mourn toek也說，自己的女兒常常發燒頭痛，之前都不知道怎麼辦，心情很擔心，但聽完學生說明的後，覺得非常好，現在不僅會保護自己，也學會保護家人了。