　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北醫生入柬國偏鄉　帶醫療包、急症處理手札解決4種急症

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 北醫飛洋國際服務團。（圖／記者崔至雲攝）

▲北醫飛洋國際服務團到柬埔寨偏鄉提供「醫療包」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

從柬埔寨暹粒吳哥機場到馬德望省，大約要五個小時的車程，看似筆直的6號公路，卻是一路顛簸的紅土泥濘沙子路，路邊除了稻田外，只有骨瘦如柴的牛隻，以及赤腳走在路上地居民。柬埔寨長年物資缺乏、生活窮困，甚是連乾淨的水都喝不到，導致較貧窮的居民營養不良，加上醫療知識不良，幼童感冒、發燒接二連三。

在柬埔寨深耕多年的台北醫學大學飛洋國際服務團今年再度前往柬埔寨暹粒省、馬德望省的偏鄉及學校，提供醫療、衛生、教育服務。除了提供正確觀念的健康知識外，今年也帶個「醫療包」及「急症處理手札」到每戶人家，希望居民能在手札中找到各種急症的指引方式。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 北醫飛洋國際服務團。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼台北醫學大學飛洋國際服務團前往柬埔寨暹粒省、馬德望省的偏鄉及學校，提供醫療、衛生、教育服務。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 北醫飛洋國際服務團。（圖／記者崔至雲攝）

北醫飛洋團隊長楊天韻指出，暹粒偏鄉因距離市區太遠，交通路段又時常因大雨阻斷，所需物資也大多是一周一次由村長進城為居民帶回。更不用說尋求醫療協助，距離衛生所及藥房遙遠，導致偏鄉居民面對病痛往往到最嚴重的地步才就醫，也因為當地有信用醫師極少，所以偏鄉居民生病，不是去看醫生，而是去藥局買藥，窮人沒錢看病，有錢人牙痛飛到泰國看牙，這樣極端的醫療個案。

因此，北醫飛洋團隊這次提供的「急症處理手札」衛教，內容包含了各種急症的處理方式，包含，感冒、發燒、腹瀉、嘔吐等四項當地常見的不適症狀。楊天韻進一步舉例，傷口清潔、扭傷緊急固定等、腹瀉補充電解質飲品、中暑處理基本準則，還有提供何時該就醫、向醫師描述病情、遵守醫囑規範服藥等內容。

▲▼ 北醫飛洋國際服務團。（圖／記者崔至雲攝）

▲北醫學生進行衛教。（圖／記者崔至雲攝）

另外，針對「醫療包計畫」，楊天韻解釋，希望透過醫療包專案，讓柬埔寨當地民眾建立起使用「醫療包」的概念，善用各種藥品及衛材，急救醫療用品，包括生理食鹽水、紗布、棉棒等，長期追蹤醫療包使用情形。

楊天韻也說明，為了讓居民能正確的使用「醫療包」，他們也在醫療用品上貼上1、2、3標示，1、2、3分別為使用順序，藍色的1表示「清潔」步驟，醫療商品為生理食鹽水等，紅色的2為「殺菌」步驟，提供的商品為碘酒，最後一個步驟是黃色3，步驟為「包紮」，提供繃帶、ok蹦等，希望用最簡單明瞭的方式，將正確的醫療觀念傳達給居民。

▲▼ 北醫飛洋國際服務團。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼北醫提供的「急症處理手札」衛教，內容包含了各種急症的處理方式，包含，感冒、發燒、腹瀉、嘔吐等四項當地常見的不適症狀。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 北醫飛洋國際服務團。（圖／記者崔至雲攝）

收到「醫療包」的居民Neum duonng感動表示，以前生病都只知道直接去藥局亂買藥，但是經過北醫學生傳授的衛教知識後，了解日常生活應注意的衛生習慣，也知道之後生病應要如何處理，「真的很感謝台灣來教我們」，最喜歡的就是「醫療包」了，這對村民有很大的幫助。

Mourn toek也說，自己的女兒常常發燒頭痛，之前都不知道怎麼辦，心情很擔心，但聽完學生說明的後，覺得非常好，現在不僅會保護自己，也學會保護家人了。

ET快訊
速食店玩手機邊充電！13歲男突「殭屍坐直」抽搐..3秒後慘死
自爆遭國家機器裝追蹤器監控　韓國瑜展開反擊決定告「這個人」
桃園少女在校內「四腳獸」被抓包！繼父嘆：她還抓弟弟去撞牆

關鍵字：北醫,柬埔寨,偏鄉,醫療包,急症處理手札

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雨區擴大嘉南高3縣市升級豪雨特報　氣象局估南部雨一路下到晚上

「拍拖約會吧」這招「幫你約」超強大　竟然80%女生都Say Yes！

Joeman找安秋軋舞快閃信義區自信舞姿全靠桂格大燕麥片神救援

AirAsia開航台北10周年！推1088元起單程機票　曝今年還有台灣新航線

台中11萬7千戶搶水大作戰　管線破裂湧泉噴發...民傻眼：這太浪費吧！

北醫生入柬國偏鄉　帶醫療包、急症處理手札解決4種急症

梨山山區坍方落石不斷　新佳陽部落台8線79k預警性封路

【英語多益通】會議的英文怎麼說？4種用法一次解析

基隆吃鼎邊銼！她開口點餐「秒變性騷擾」臉漲紅　老闆難交代了

快訊／菲東熱帶低壓生成了！最快明變颱風「白鹿」　周末可能接近台灣

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

雨區擴大嘉南高3縣市升級豪雨特報　氣象局估南部雨一路下到晚上

「拍拖約會吧」這招「幫你約」超強大　竟然80%女生都Say Yes！

Joeman找安秋軋舞快閃信義區自信舞姿全靠桂格大燕麥片神救援

AirAsia開航台北10周年！推1088元起單程機票　曝今年還有台灣新航線

台中11萬7千戶搶水大作戰　管線破裂湧泉噴發...民傻眼：這太浪費吧！

北醫生入柬國偏鄉　帶醫療包、急症處理手札解決4種急症

梨山山區坍方落石不斷　新佳陽部落台8線79k預警性封路

【英語多益通】會議的英文怎麼說？4種用法一次解析

基隆吃鼎邊銼！她開口點餐「秒變性騷擾」臉漲紅　老闆難交代了

快訊／菲東熱帶低壓生成了！最快明變颱風「白鹿」　周末可能接近台灣

吃美食配籌碼！高級音樂餐廳2F藏職業大賭場　德州撲克打很爽

中職二軍／朱益生首先發慘失5分吞敗　猿15比3勝悍將

6成1上班族自認曾遭職場歧視　年紀、外貌歧視最常見

自爆車子被裝追蹤器　黃創夏酸韓國瑜：下一次，腦帶被植入晶片

一年不剪腳指甲遭真菌感染恐怖變形　醫生崩潰狂剪20分才停

反修例持續引動盪　香港議員：十一國慶是中央死線

國安私菸案恐涉貪污罪　未來「機場禮遇程序」法制化成關鍵

Disney+11月上線　左打Netflix、右擊Amazon

柴犬害怕剪指甲　美容師祭「秘密武器」收服：我是男子漢

溪頭假日大塞車有解！「延溪公路」151線將拓寬　70地主配合徵收

1年未剪！受感染趾甲竟成「樹皮」 食趾遭過長拇趾甲掩埋...醫驚呆

生活熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超..

10外送員排滷味攤　她見「粉紅..

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中..

低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

今全台有雨高屏防豪雨　颱風最快..

颱風最快周三恐生成　彭啟明：接..

她逛小7一瞥絕種冰品　網暴動！

中尺度低壓生成接近！明下雨熱點..

掏出巨型耳屎！4歲弟瞬間耳道暢..

UberEats在家叫Food..

難用指甲剪撐2年壞了她竊喜　網..

火車阿姨狂放臭屁！板橋妹：快中..

菲東熱帶低壓生成！最快明變颱風..

雷雨彈進攻新北等12縣市　氣象..

更多熱門

相關新聞

柬埔寨聯手中國抓網路賭博、詐騙

柬埔寨政府18日宣布禁止網路賭博，「有許多外國罪犯假借這種方式，對國內及國外的受害者進行金錢敲詐。」作為柬埔寨密切盟友的中國也聯合當地執法機構，設法對跨境賭博展開嚴厲的打擊行動。

沙鹿茶館命案2殺手　已偷渡柬埔寨

柬埔寨Phare馬戲團－藝術家的搖籃

北醫生帶「兔子」繪本到柬國翻轉暴力現象

萬人同樂！遠雄友繕公益日熱鬧登場

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟佔過半

他上女廁門後傳恩愛聲！1句對話讓他沉默了

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面