更新／法航班機緊急迫降盧森堡！　法航證實原因待查：啟動檢查程序

▲ 法國航空編號AF1145航班稍早宣布緊急迫降盧森堡 。（圖／翻攝自Flightradar）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯衛星通訊社報導，法國航空（Air France）編號AF1145航班原定自俄羅斯莫斯科飛往法國巴黎，但稍早發出緊急訊號，目前已迫降盧森堡（Luxembourg）。目前法航已證實這項消息，並強調接下來會展開所有必要檢查程序，該架飛機才會繼續飛往巴黎。

稍早消息指出，該架班機的型號為空中巴士A320班機，當班機飛至盧森堡上空時，機組人員決定發出緊急訊號，並成功降落在盧森堡。根據飛行路線，飛機在降落之前，在盧森堡上空轉了一大圈。

根據俄羅斯謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo Airport）航班原本的資訊，該架班機於當地上午9時起飛，預計飛行3小時40分鐘抵達法國戴高樂機場。