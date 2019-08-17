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今夏「藝」起來　高榮南院樂活日照中心辦家庭照顧者紓壓活動

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▲高榮台南分院附設樂活日照中心，與台南市社會局長期照顧管理中、台北富邦銀行公益慈善基金會，合作辦理「2019富邦家庭照顧者紓壓之旅」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲高榮台南分院附設樂活日照中心，與台南市社會局長期照顧管理中、台北富邦銀行公益慈善基金會，合作辦理「2019富邦家庭照顧者紓壓之旅」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高榮台南分院附設樂活日照中心，與台南市社會局長期照顧管理中、台北富邦銀行公益慈善基金會，合作辦理「2019富邦家庭照顧者紓壓之旅」系列活動，讓家庭照顧者能暫時拋開照顧工作的煩憂，體驗心靈成長之旅，紓壓療癒「心」後能重新出發。

8月17日舉辦之今夏「藝」起來~體驗藝術饗宴的心靈成長之旅~紓壓療癒心活動，台南市社會局長期照顧管理中心洪明婷主任、台北富邦銀行公益慈善基金會翟小璧總幹事特別到場，為所有家庭照顧者加油打氣。

洪明婷主任提到，長照之路，家庭照顧者的辛苦，我們心疼，今日紓壓活動，大家是主角，期待透過活動，好好放鬆身心；翟總幹事也強調，台北富邦銀行公益慈善基金會對關懷長者、身心障礙與社會公益不遺餘力，「家庭照顧者」喘息之旅，為因應照顧者在照顧失智與失能時所面臨的挑戰，喘息計畫是對失能症家庭照顧者提供協助與支持，在此在長期照顧之路，照顧好自己是最重要的。

請繼續往下閱讀...

高榮南院附設樂活日照中心成立近2年，深感家庭照顧者平日的辛勞，17日家屬舒壓活動設計著重身心靈舒壓，故結合室內外活動，室內活動有動有靜，透過歡快輕柔的音樂節奏，進行健康動動操，舒展肢體，趕走疲勞，達到身體上的放鬆感。另外安排一段深情對話時間，由專業心理師引導，讓家屬沉靜心靈，彼此敞開心扉宣洩情緒，家庭照顧者們分享訴說著彼此的照顧歷程及心情故事，負面情緒透過解放，得到慰藉，達到心靈上的滿足感。

接下來的活動拉到戶外、特地安排到奇美博物館，戶外幽靜的大自然加上參訪博物館多元化的藝術品，邀請曾在藝術界擔任教職的毛先生，情義相挺擔任此次的導遊，娓娓道來每一件藝術品的故事，讓大家聽得如癡如醉，欲罷不能，也透過藝術陶冶淨化心靈、釋放壓力、敞開心扉，參加活動的家屬陳先生開心表示：享受難得的戶外休閒時光，能重新啟發自我，找回生命源源不絕的快樂，重新整裝再出發。

身心放鬆之後，當然要顧飢餓的肚子，高榮南院此次安排豐富的美食饗宴~補充營養、藝術視覺饗宴~陶冶融合身心平衡，也在豐盛的美食中，結束這次精彩的活動，參加者表示依依不捨，感謝高榮南院除了照顧家人，也不忘這群辛勞的家庭照顧者，也與我們約定，期待下次本院舉辦活動時，一定立刻報名共襄盛舉。

▲高榮台南分院附設樂活日照中心，與台南市社會局長期照顧管理中、台北富邦銀行公益慈善基金會，合作辦理「2019富邦家庭照顧者紓壓之旅」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王瑞祥院長表示，長照道路漫漫，高雄榮民總醫院台南分院落實配合政府政策持續推動長照不遺餘力，提供精進優質醫療照顧專業團隊，一條龍的服務，深耕社區，守護民眾，也勉勵社會大眾，照護的道路上雖艱辛，但照顧者並不是獨自一人，高榮南院所有員工陪伴鼓舞大家，肩並肩攜手同行。

照顧罹患早發性失智症太太8年的毛先生特別分享指出，人的一生都會經歷生老病死，經歷種種的磨難與挑戰，雖然太太現況像回到幼時的孩童般懵懂無知、生活大小瑣事須由他一手包辦，但他仍秉持當初愛護她的心照顧她一輩子「執子之手~與子偕老」。

肩負起照顧失智且行動不便爸爸的張小姐，特別分享當她母親驟然倒下離開那一刻，才深刻體會父母給的愛彌足珍貴，現在她學習並嘗試每一件可以照顧好爸爸的技巧時，就感受到父母養育我們時無怨無悔的付出，「忘了我~沒關係，我永遠愛您」。

護理部周主任呼籲：透過多元且豐富感官知能的紓壓活動方式，能提昇家庭照顧者心靈正能量，增進照顧工作效能與成就，並學習活在生命當下，享受歡喜的氛圍，提升自我肯定及價值；將持續帶領護理部團隊繼續努力，為每一位個案及家庭照顧者提供最適切的服務。

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關鍵字：高榮南院照顧者,紓壓

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