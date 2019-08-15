中南部大雨還要4至7天！　氣象局示警雷雨彈來襲時間點、範圍

▲未來一周中南部常有大雨。（圖／翻攝自臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者胡順惠／台北報導

西南風持續發威，中南部地區持續會有短暫陣雨或雷雨。中央氣象局預報員張承傳表示，周六以前都是受到西南風偏強影響，中南部山區整天都有持續降雨，平地則要注意今日深夜到明日上午，將有一波全面性的短時強降雨，時雨量將破40毫米、3小時雨量超過100毫米，預計要到午後才會趨緩。

張承傳指出，今明兩天中南部容易有雷雨，降雨較為明顯，尤其是今日深夜到明日上午，可能會有大雨、豪雨降雨，預計要到午後降雨才會比較趨緩，大台北、宜蘭則是午後雷陣雨較為明顯，山區則是整天都有持續性降雨；溫度部分，北東中午之前高溫大概33至34度、中南部約30度左右。

請繼續往下閱讀...

▲西南風吹拂，中南部處迎風面。（圖／氣象局，下同）

中央氣象局提醒，15日至17日西南風偏強，中南部易有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，而東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；18日至21日低壓帶影響，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，自從利奇馬颱風遠離，柯羅莎颱風開始往日本移動之後，台灣就處於強西南風的天氣型態，讓中部南部動不動就下大雨，北部東部也漸漸轉為白天雲多、下午有時會下雨的天氣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，這樣的天氣型態可能持續至少4至7天，因為太平洋高壓宣布罷工，留下西南風及低壓帶影響，尤其是中南部位於風雨最前線，下午到初晚，內陸及山區易有強降雨，午夜至清晨，市區及平地易有強降雨。

▲中南部要注意豪大雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，下週一、二（19、20日）台灣雖轉偏北風，下週三（21日）再轉西南風，但都在「季風低壓」環流內，大氣不穩定，強降雨的天氣型態，還沒結束，仍需持續注意。