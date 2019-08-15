亞利安四號火箭第三節太空「無碰撞自爆」　已找到7片殘骸

▲ 2018年10月20日，亞利安5號運載火箭載著貝皮可倫坡號（BepiColombo）衛星，從法國的圭亞那太空中心（Centre Spatial Guyanais）發射。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國空軍第18空間控制中隊（18th Space Control Squadron）於15日表示，法國國家太空研究中心製造的「亞利安四號」（Ariane 4）火箭的第三節，於7月22日在太空軌道上「自爆」，據觀察沒有與其他物體發生碰撞，目前已找到7個殘骸碎片。

根據俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）報導，美軍太空監測機構於今(15)日凌晨4時44分發布這項消息。據悉，亞利安四號火箭曾於1992年8月承載3顆衛星上軌道，其中1顆衛星是美國NASA和法國航天局（CNES）合作開發的海洋研究衛星TOPEX / Poseidon衛星，協助改革海洋學，另外2顆分別是南韓首次發射的Kitsat-1衛星，以及法國的S80 / T衛星。

#18SPCS confirmed that the breakup of ARIANE 42P R/B (SCC#

22079) occurred on July 22, 2019, @ appx 0917 UTC. Tracking 7 associated

pieces - no indication caused by collision. — 18 SPCS (@18SPCS) August 14, 2019

亞利安四號火箭是一次性使用運載火箭，於1988年6月15日完成首次發射，值得一提的是，歐洲衛星發射系統發射113次亞利安四號火箭的紀錄中，只有3次發射失敗。此外，亞利安四號火箭不同於亞利安三號火箭的載酬只有1700公斤，而是擁有把4800公斤的物品運送至地球同步軌道的能力，當時發射後，火箭實際的酬載重量高達4946公斤，突破原先的設計。

據悉，美軍第18空間控制中隊位於加州的范登堡空軍基地（Vandenberg Air Force Base），提供全天候的太空感測網路（space sensor network），也就是負責探測、追蹤和辨別近地軌道的所有人造物體。根據美軍網站spacetrack.org的消息指出，在發生爆炸之前，廢棄的火箭結構早已在地球軌道上運行約27年，總路程大約在1404公里至1296公里之間。