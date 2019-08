亞利安四號火箭第三節太空「無碰撞自爆」　已找到7片殘骸

▲ 2018年10月20日,亞利安5號運載火箭載著貝皮可倫坡號(BepiColombo)衛星,從法國的圭亞那太空中心(Centre Spatial Guyanais)發射。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者許祐誠/綜合報導

美國空軍第18空間控制中隊(18th Space Control Squadron)於15日表示,法國國家太空研究中心製造的「亞利安四號」(Ariane 4)火箭的第三節,於7月22日在太空軌道上「自爆」,據觀察沒有與其他物體發生碰撞,目前已找到7個殘骸碎片。

根據俄羅斯《衛星通訊社》(Sputnik)報導,美軍太空監測機構於今(15)日凌晨4時44分發布這項消息。據悉,亞利安四號火箭曾於1992年8月承載3顆衛星上軌道,其中1顆衛星是美國NASA和法國航天局(CNES)合作開發的海洋研究衛星TOPEX / Poseidon衛星,協助改革海洋學,另外2顆分別是南韓首次發射的Kitsat-1衛星,以及法國的S80 / T衛星。

#18SPCS confirmed that the breakup of ARIANE 42P R/B (SCC#

22079) occurred on July 22, 2019, @ appx 0917 UTC. Tracking 7 associated

pieces - no indication caused by collision.