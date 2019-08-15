絨毛玩具藏塵蟎　醫學夏令營帶小朋友看過敏原「真面目」

▲國泰醫院2019醫學夏令營，學童認真觀看顯微鏡下的過敏原-塵蟎（圖／國泰醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

過敏兒越來越常見，不過孩子自己卻可能不了解過敏是什麼。國泰醫院今（15）舉辦「2019小學生醫學夏令營」課程中特別針對過敏進行解說，還透過顯微鏡看過敏原塵蟎讓小朋友大感驚奇，也才理解為何媽媽不喜歡自己玩絨毛玩具，因為塵蟎可能躲藏其中，引發過敏。

隨著環境的改變，過敏性鼻炎全球盛行率約10-15%，台灣過敏性鼻炎的發生率高達15%至20%，台北地區國小學童過敏性鼻炎罹病率已經增加到將近50%。另根據 2000-2007年健保署資料，國人小於 20 歲兒童氣喘盛行率高達15.7%，若再加上皮膚過敏、食物過敏等，大概有1/3的人受過敏所苦。

▲學童們透過腦膜型丶器官模型，認識人體構造的奧妙。

國泰綜合醫院小兒科醫師洪詩萍指出，過敏是因人體免疫系統對吸入、接觸或食入的過敏原產生免疫反應所引起的症狀，如過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎等。

這些過敏原主要來自環境與食物，包括暴露屋塵蟎類過敏群(塵蟎、蟑螂、家塵)、動物皮毛屑、空氣污染等；常見食物過敏原則包括牛奶、蛋、花生、海鮮，藉由生活經驗觀察或過敏原檢測找出過敏原，可幫助學童降低過敏。

有參與課程的小朋友說，自己吃到巧克力就會全身發癢、起紅疹；又有人說自己因為過敏性鼻炎，抱絨毛娃娃就打噴嚏，課程中學習到多清潔及運動可降低過敏，覺得很棒。

管小朋友的媽媽是醫檢師，好奇媽媽到底在醫院做什麼而來參加課程，他說，上課第一次以顯微鏡看淺咖啡色塵蟎，有好多隻細毛及腳，好噁心，聽老師說牠們常躲在枕頭、棉被及絨毛娃娃，肉眼看不到，「難怪媽媽不太喜歡我玩絨毛玩具！原來是為了降低過敏。」

▲教導學童使用輪椅的方法。



課程還請精神科心裡師介紹壓力來源及紓解方法，幫助學童學習面對繁重課業等壓力的心理調適，也因應高齡化社會來臨，安排「如何照護居家長者」課程，教導學童學習如何為臥床長輩拍背、攙扶及輪椅、助行器使用方法，還有陪失智長輩玩桌遊，訓練他們的記憶力不退化。

國泰綜合醫院希望透過這次豐富的醫學營課程，讓學童寓教於樂，了解健康保健知識外，同時引發他們對醫學的興趣，助己助人，體驗生命及健康的重要。

▲醫檢師讓小朋友透過顯微鏡觀察常見的細菌。