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22歲腦麻男完成「開卡車」夢想！母一路陪伴：身體不聽話就訓練它

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▲▼Max Quaglio。（圖／翻攝自Facebook／Max Quaglio）

▲患有腦性麻痺並沒有阻斷麥克斯．奎吉里歐開卡車的夢想。（圖／翻攝自Facebook／Max Quaglio）

實習記者賴韻如／綜合報導

澳洲22歲麥克斯．奎吉里歐（Max Quaglio）患有腦性麻痺，一出生父母便被告知往後他可能無法行走或說話，然而，如今22歲的麥克斯卻打破了醫生當時的診斷，順利完成了自己開卡車的夢想。

據ABC NEWS報導，無法從事跑步以及大部分運動的麥克斯，靠著和正常人一樣的意志力學習開車，現在他擁有許多駕照，目前以開卡車為主。麥克斯的父親費茲納（Ben Fitznar）表示，「麥克斯從小就喜歡汽車、卡車、船隻等等任何能夠移動，且具有方向盤的東西，從那時開始，我就會在郊區教導他怎麼開車。」

▲▼Max Quaglio。（圖／翻攝自Facebook／Max Quaglio）

▲▼麥克斯擁有多種駕照，但主要還是以卡車為主。（圖／翻攝自Facebook／Max Quaglio）

▲▼Max Quaglio。（圖／翻攝自Facebook／Max Quaglio）

麥克斯在16歲生日那天，終於獲得了學習駕駛許可證，隨後便開始和專業的治療師以及受過培訓的汽車教練一起練習開車。麥克斯的媽媽葛瑞斯（Grace Quaglio）表示，「他總是堅持不懈，直到他做對為止，就是這種堅持讓他完成現在的成就；練習會使我們變得更好，人本來就不是一出生就什麼都會，如果你的身體不聽話，那你就訓練它。」

葛瑞斯也回憶道，在22年前被醫生告知麥克斯罹患腦麻，可能無法走路、講話等，「但是在我的腦海裡，我不停地說服自己，不，他會的，他會走路，他會說話，他也會找到一份工作。」

▲▼Max Quaglio。（圖／翻攝自Facebook／Max Quaglio）

▲Clayton's Towing卡車公司是第一個發現麥克斯潛力的人。（圖／翻攝自Facebook／Max Quaglio）

如今，麥克斯的成就著實讓許多人跌破眼鏡，他不僅證明自己能夠駕駛汽車、卡車，他的潛力更被「Clayton's Towing」卡車公司給看見，決定給麥克斯一個機會，讓他開始學習駕駛堆高機、挖土機、砂石車和拖吊車等等，等到麥克斯精進所有開車技術後，將到Fraser Earthworks開始上班。

麥克斯驕傲表示，「每次當我駕駛著卡車時，我都覺得我就是馬路上的國王。」但麥克斯也坦承，雖然目前而言，自己是非常喜歡卡車的，但不會想一輩子都在駕駛卡車，最終目標是成為該行業的經理等級。

ET快訊
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關鍵字：Max Quaglio,腦麻,澳洲,紐澳要聞

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