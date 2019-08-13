超越梅雨季「西南季風」進台灣！吳德榮：中南部10天以上豪雨，防冰雹龍捲風

▲「空心大老倌」第10號柯羅莎輕颱暴風圈範圍將近1000公里，將撲向日本。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

中央氣象局持續針對台中以南9縣市發布豪雨特報，13日受西南風影響，高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，台中以南有局部大雨發生機率。前預報中心主任吳德榮分析，自從利奇馬強颱走後，10日開始西南季風進入台灣，預計持續到18日（周日），至少要下10天的雨，大氣環境不穩定甚至超越梅雨季，中南部至今第三天都已有超過豪雨強度的降雨。

吳德榮12日晚間預報，16日（周四）至19日（下周一）還是很強的西南風，在台灣附近水氣很多，10日開始「西南季風」就進到台灣，持續到18日都還在，頭尾加起來將近、甚至超過10天。因西南風不像梅雨季風速那麼強，但大氣不穩定度超越梅雨季，未來迎風面降雨持續，中南部每天都有超過豪雨等級的降雨，期間更要注意劇烈天氣發生。

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▲超越梅雨季「西南季風」進台灣！吳德榮：中南部雨將下10天以上。（圖／中央氣象局）



吳德榮指出，西南季風屬於季風低壓的一部分，變化很慢，雨勢超過10天不用太驚訝，即使第10號柯羅莎（Krosa）輕度颱風在其中變化，對季風走向都沒有太大變化。他形容，柯羅莎就像是個「空心大老倌」，暴風圈範圍非常大，有將近1000公里，但中心很弱，預計在15日（周四）影響日本西南部，九州、四國等地，對台沒有影響。

台灣位在不穩定環境中，吳德榮提醒，未來對流對流消消長長，雨量還是很大，迎風面有地形抬升造成的雨勢，以及午後強對流降雨，慎防大量降雨，「因為太多天了」，背風面背部地區在沒下雨時，感覺悶熱，未來一周都要注意劇烈天氣，以及短時強降水甚至冰雹、龍捲風都有機會發生。

氣象局則預報，13 日仍受西南風影響，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，尤其清晨至上午時段容易有局部大雨發生，14至18日（周四至周日）依舊吹西南風，中南部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨，東南部地區也有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

▼中南部豪雨以上降雨已經第三天，吳德榮：防劇烈天氣冰雹、龍捲風。

▼中南部9縣市持續豪雨特報。

