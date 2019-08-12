女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

記者楊熾興／桃園報導

蔡姓男子11日深夜駕駛自小客沿桃園市南平路左轉經國路，疑因車速過快未禮行人，直接衝撞與丈夫一同走在斑馬線上行走的曾姓女子，致曾女全身多處擦挫傷；目擊者指出，曾女被撞得空中翻轉一圈倒地，一旁逃過一劫的曾女老公氣得將蔡姓駕駛抓下來暴打，但肇事責任目前正由警方釐清中， 警方呼籲駕駛人行經路口應減速並禮讓行人。

▲蔡姓男子駕車左轉車速過快，直接撞飛過馬路的曾姓女子。（圖／桃園警分局提供）

有民眾在「爆廢公社二館」PO文指稱，過馬路時就算綠燈了，也還是要小心注意，一對夫妻在斑馬線上行走，卻遭左轉自小客車衝撞，老公驚險閃過，但太太卻被撞得空中翻了一圈倒地，氣得她公把駕駛抓下來暴打。

網友回應，「這轉彎車速也太可怕了」、「看到人還不停！白目」、「根本殺人」、「暴打，這樣就對了」、「打的好」、「該死的爛駕駛」、「路口開這麼快…被打活該」、「根本蓄意殺人」。

▲▼曾姓女子被撞倒地，救護人員前往救護。（圖／桃園消防局提供）

桃園警分局交通分隊表示，該案係11日22時12分許， 蔡姓男子駕駛自小客沿南平路左轉經國路(往 南崁方向)，不慎撞擊曾姓女子(行人)，致曾女全身多處擦挫傷，肇事責任目前警方釐清中，至於蔡姓駕駛是否遭人毆打，並未接獲蔡男報案反應，警方會從嚴追究。