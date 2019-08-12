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外媒：Apple Card批准率高　次級貸款者都被接受...傳賈伯斯生前不希望有客戶被拒

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▲▼Apple Card。（圖／截自蘋果官網）

▲Apple Card。（圖／截自蘋果官網）

記者陳心怡／綜合外電報導

高盛銀行正在為Apple Card的新客戶進行核卡批准，根據CNBC報導指出，申請者獲准通過率相當高，一些次級貸款借款人都已經被接受。

CNBC報導指出，從一開始，蘋果就希望銀行合作夥伴能夠創建一個技術平台，該平台將在法規和負責任貸款的範圍內，盡可能批准其1億多美國iPhone用戶，符合科技巨頭為客戶提供良好用戶體驗的願望。

雖然官方沒有明確定義次貸，但通常信用評分低於670是一個指標。然而，一些分數較低的客戶也被接受。 Fintech Today時事通訊的作者卡爾（Ian Kar）說：「Apple只製作一張卡，所以他們必須盡量兼顧到所有人。」

Apple希望透過信用產品吸引更多客戶並不是件新鮮事，至少已經考慮過三次推出自家信用卡可能性。 且根據銀行前執行長的說法，當蘋果公司與美國銀行Capital One就90年代後期，創建聯名卡進行討論時，蘋果聯合創始人賈伯斯不希望有任何客戶遭拒絕。知情人士表示，他們測試了一張卡片，但並沒有實際推出。

但報導指出，高盛和蘋果面臨的風險，也讓人擔憂。高盛似乎正在進入風險高於平常的信貸領域，而如果被認為鼓勵債務，特別是花在自己的產品上，那麼蘋果將面臨著聲譽受損的風險。

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