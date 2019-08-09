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全台停電戶數上修！台電：9141戶仍停電、緊急搶修中

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▲台電表示，截至今(9)日11點為止，全台曾停電戶數累計40252戶，停電區域主要包括台北市、新北市、桃園市及新竹縣等地，台電正派員緊急搶修中。（圖／台電提供）

▲台電表示，截至今(9)日11點為止，全台曾停電戶數累計40252戶，停電區域主要包括台北市、新北市、桃園市及新竹縣等地，台電正派員緊急搶修中。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

強颱利奇馬襲台，各地陸續傳出停電災情。依據台電今（9）日最新統計，全台曾停電戶數累計已上修至61831戶，經搶修後仍有9141戶停電，停電區域主要包括基隆市、台北市、新北市、桃園市及彰化縣等地，台電正派員緊急搶修中。

強颱利奇馬襲台，中央氣象局持續發佈海上及陸上颱風警報，今晨五點颱風中心於台北東北東約260公里海面上，以每小時16公里速度向西北移動；氣象局官員預估，今天為強颱影響最為劇烈的一天，白天至下午雨勢仍將籠罩北台灣，之後隨著颱風北移引入西南風，雨勢將轉移至中南部。

請繼續往下閱讀...

依據台電統計，截至今天上午11時為止，全台曾停電戶數累計61831戶，其中52690戶已復電，9141戶仍停電。其中基隆市停電4202戶，主要集中在中正區。台北市停電493戶，主要集中在士林區及中山區。

新北市停電645戶，主要集中在三峽區、汐止區及雙溪區。桃園市停電2453戶，主要集中在復興區、新屋區及楊梅區。彰化縣停電1141戶，主要集中在大城鄉。

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關鍵字：颱風,停電,台電

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