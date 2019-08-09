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社會 社會焦點 保障人權

直播幾百人看他們被暴打！朋友「趴地吐血」…他替友挨刀慘遭斷腳筋

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▲▼王師傅專訪。（圖／記者羅志華翻攝）

▲王師傅遭朱男設局斷腳筋後，沉澱自我重新出發，新道館預計9月開幕。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／採訪報導

「格鬥圈有2種人，1種到處嗆聲，1種默默訓練」。近日館長陳之漢先是受到大陸格鬥選手練喻軒、吳紫龍挑釁，雲林也冒個林志成出來嗆聲，反倒是實力最差的「吃屎哥」最有Guts，於7月28日現身林口，硬生生挨了館長11腳…

但台灣格鬥圈的糾紛可不只這1起，台北1名朱姓男子2016年與3名武術家相約比武，卻設局斷人腳筋，震驚當時社會；高院2019年4月維持地院見解，判朱男6年徒刑。當時慘被斷腳筋的王師傅接受《ETtoday新聞雲》專訪，將帶領讀者一步步還原當時的場景。

年少遭校園霸凌　開啟習武之路

王師傅中學時是個老好人，不料在團體中處處忍讓的結果，竟是成為眾人霸凌的對象，「剛開始就是一群人打打鬧鬧，漸漸演變成針對某些人越鬧越兇」、「我被他們盯上後，言語上的嘲笑不說，書包裡常被灌滿膠水，抽屜也總是被塞滿垃圾…」。為了抵抗霸凌，王師傅開始學習柔道；有一次他被欺負到情緒爆發，先是把那個帶頭霸凌的摔到地上，再將他抓起來往牆上重重一撞…這一幕讓眾人看傻了眼，從此再也不敢霸凌王師傅。

▲▼王師傅專訪。（圖／記者羅志華翻攝）

▲王師傅選手時期戰績輝煌，更在5個項目中拿過冠軍。（圖／記者羅志華翻攝）

刻苦練習戰績輝煌　開班授課名氣漸響

王師傅習武後，展現過人天賦，練習也相當專注，更在柔道、柔術、泰拳、中國跤、桑博等5個項目拿過冠軍。他27歲剛來台北時，除了訓練，必須早上工作晚上教拳才能維持生計；直到學生越來越多，也漸漸有點名氣，王師傅才終於能靠教拳維生。正當一切步上軌道，王師傅賽場、教學兩得意時，1件看似格鬥圈小打小鬧的事件，卻讓他從此離開選手舞台…。

▲▼王師傅專訪。（圖／記者羅志華翻攝）

▲不斷學習、訓練各種技巧，朝「最強」之路邁進。（圖／記者羅志華翻攝）

陪朋友去比武　竟慘遭設局斷腳筋

台灣格鬥圈子小，互動十分頻繁，時常有不少火花，王師傅在事件發生前，曾與朱男發生過糾紛，雖然當時不了了之，但2人因此結下樑子。之後朱男與道場員工的糾紛被搬上檯面，引起格鬥圈內不少人撻伐，王師傅的朋友「金寶」也嗆很兇，更嚷著要與朱男「決鬥」。

事後朱男與金寶相約在他經營的道場比武，金寶為了比武的公正，特別找了王師傅和另名友人一同前往，不少熱愛武術的鄉民也跟著來看這場「世紀對決」；一行人浩浩蕩蕩來到道場時，道場員工把看熱鬧的鄉民擋在門外，表明朱男要先跟金寶、王師傅和另名師傅談談，請鄉民們先在外面等著。

3人下樓梯後，地下室裡突然衝出10幾個人，王師傅大喊：「跑！」金寶嚇得趕緊落跑，方向卻是往地下室裡衝，當場被圍毆…王師傅當時還開著直播，一場亂戰就在幾百人眼前開打；原本在外面等的鄉民見情況不對，想要進場勸架，才發現門被鎖住，只能外面乾著急。

王師傅畢竟是練家子，即使1對多仍能勉強應付，但練武還不久的金寶，沒多久就被打趴在地，口裡還狂吐鮮血…這時朱男終於現身，威脅王師傅跟他們進地下室，否則要對金寶不利；王師傅當時只想盡快將金寶送醫，即使這一去是凶多吉少，也只好乖乖配合。

到了地下室朱男拿出刀子，抵著趴在地上的金寶，作勢要砍下去…王師傅大喊「不要！」、「你（朱男）趕快讓金寶去醫院，要是金寶怎麼樣，事情就大條了」；朱男聽完竟直接拿刀砍向王師傅，地上的榻榻米被染成血紅色，就連朱男的手下都看傻了眼，「想不到老大玩真的…」。

朱男見血不但沒收手，又1刀砍向王師傅的腳筋；直到警方獲報到場，朱男先疏散道場員工，又與警方僵持了幾分鐘才開門，事後還辯稱王師傅的傷是2人在奪刀過程中，他不慎砍到自己的。

▲▼王師傅專訪。（圖／記者羅志華翻攝）

▲王師傅（左1）經歷朱男事件後退役，現在專注教拳，不但要傳承經驗，也希望推廣格鬥。（圖／記者羅志華翻攝）

腳筋遭斷艱辛復健　沉澱心情再出發

重傷的王師傅在醫院躺了好幾個月，許多先前談好的比賽不能出席，且這幾年復健花了好幾百萬，他的教學、選手生涯乃至人生都大受影響，「我請求賠償金，並不是為了要賺這個錢，而是這次傷得太重，讓我付出了太多…」。王師傅門下的學生也因此走了不少，「一些學生可能覺得師傅受傷後，沒以前厲害了，選擇離開」。

王師傅與朱男的官司還沒結束，在歷經重傷、復健、學生出走後，他檢討自我，不再像過去那麼衝動；現在，王師傅只想將自己過去的經驗，傳承給新生代的選手，也希望將格鬥推廣給大眾。王師傅要讓大家明白，格鬥不只是打架，而是能真正保護自己、強身健體、培養心性的優質運動。
 

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關鍵字：比武,格鬥圈,斷腳筋

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