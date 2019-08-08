強颱利奇馬來襲　新竹市啟動防災應變準備工作

▲新竹市消防分隊整備抽水裝備。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中央氣象局已於8日上午9時15分發佈第9號颱風利奇馬海上陸上颱風警報，新竹市利奇馬颱風災害應變中心於7日下午6時成立二級開設，加強預防整備工作，並隨時注意颱風動態。新竹市長林智堅7日指示市府各局處所屬災害應變小組待命，並加強水閘門巡視檢修、防汛裝備器材、沙包整備，同時責成各局處務必針對本市低窪地區，完成抽水機預佈整備與防災應變作為。

依據中央氣象局8日9點15分資料，第9號颱風已增強為強烈颱風，暴風半徑亦稍擴大，目前中心在臺北東南東方海面，向北北西移動。其暴風圈正逐漸接近臺灣東半部海面，首先將對新北、基隆、臺北、宜蘭、花蓮將構成威脅。

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根據氣象局颱風路徑潛勢，9日中午至傍晚颱風暴風圈將短暫掠過本市，為本市風雨最明顯時期，預估最大時雨量20-40毫米，沿海有8-9級強陣風，日累積雨量80-150毫米。

林智堅表示，根據氣象局預報，8日本市尚未列入警戒範圍內，但仍請市民勿輕忽，9日午後研判風雨將影響本市，今起已全面要求本市工務處、城市行銷處與交通處針對市轄各車行地下道、停車場等公共設施，加強檢視設施內抽水機、自動柵欄功能正常，另消防局今日已完成大型抽水機於港北地區完成預佈，但災時需運用CCTV系統加強車行地下道監控，有溢淹水警訊，立即調度移動式抽水機，警察局也將儘速派員協助交通管制及疏導，確保用路人安全。

林智堅也呼籲，防颱不可掉以輕心，市政府各單位須嚴陣以待，並加強各項防災整備工作，透過提早準備，將颱風影響降至最低，保障市民財產生命安全；也提醒所有民眾做好防颱措施，颱風期間避免戶外活動與外出，若有任何需要，可打119或1999市民服務專線通報，市府將立即協助處理。

新竹市民政處也已聯繫三區公所，針對轄區內低窪易淹水地區居民作好防災準備工作，並隨時注意雨勢及淹水情況，加強災情查通報工作。

民政處指出，各區公所已整備沙包暨沙袋，提供市民索取，聯繫請洽：

新竹市東區區公所（民族路40號），聯絡資訊：經建課521-8231分機400潘課長

新竹市北區區公所（國華街69號3樓），聯絡資訊：經建課515-2525分機403林技士

新竹市香山區公所（育德街188號3樓），聯絡資訊530-7105 分機400、402 陳課長、張技士