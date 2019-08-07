App全新改版好集了！打開新聞雲T點天天賺

活動小組／綜合報導

所有新聞雲App的用戶有福啦！App升級改版全新推出會員中心集點機制，只要每日登入App完成任務，立即開始累積點數，看新聞、集T點、賺購物金，趕快拿起手機更新App，加入賺T點的行列，輕輕鬆鬆把好禮換回家！

感謝所有會員對於新聞雲App的支持，不僅全平台新聞、影音、活動通通免費，更為了讓大家在App上的行為具有價值，加入會員專屬福利「T點數」的獎勵機制，完成指定任務，即可獲得點數，天天都可以兌換超商購物金，累積後還能兌換冰咖啡及更多隱藏版好禮，看新聞有拿又有吃，簡直太幸福了！

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=======賺T點秘笈大補帖=======

◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

◎Step2：進入「ETtoday新聞雲」，點擊下方列表最右邊icon進入「會員中心」

◎Step3：首次登入完成3項「新手任務」，「手機認證」可獲得10點、「完成個人資訊」可獲得10點、「完成得獎寄送資料」可獲得10點，快速賺T點！

◎Step4：天天完成2項「每日任務」，「瀏覽15篇新聞」可獲得25點、「登入簽到」可獲得10點，越常打開賺越多！

◎Step5：收集T點後，到「會員中心」進行「T點數換好禮」，選擇喜歡的商品，不用抽獎立即進行兌換！

=======會員中心使用懶人包=======

◎進入「會員中心」上方顯示「目前已累積點數」

◎點擊點數下方的「T點數」小字，進入查詢「獲得紀錄」、「兌換紀錄」、「兌換項目」

◎「每日任務」點選「全部」進入查詢任務完成進度

◎「T點數換好禮」點選「更多好禮」進入「好禮商城」查詢所有可兌換商品清單

