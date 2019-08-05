台商回流買保險上限放寬到10%？　顧立雄連說2次「沒有」

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

境外資金匯回投資金融商品，金管會先前進行草案預告，規定保險商品不得超過匯回稅後資金的3%，不過外界期盼能夠提高至10%。金管會主委顧立雄今（5）日對此表示，「沒有、沒有，不可能」，並強調資金是真正能夠促進實質投資，因此鼓勵有長期性、帶有政策意涵的金融商品。

金管會近期公布「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」草案，個人或營利事業自境外匯回稅後資金的25%，可從事金融投資的資金管理運用，將可投資上市櫃股票、國際債券等商品，不過若要投保國內保障型及高齡化保險商品，不得超過匯回稅後資金的3%。

金管會主委顧立雄今天受訪時表示，現在所有金融業者看到這麼多資金回流，都跑來說要提供商品，但他開放境外資金投資的觀念很簡單，首先是相關租稅優惠，所有資金回流都必須要有控制，這個任務已交給銀行身上，銀行要控制整個資金的進出，若稍有差池，銀行會被財政部國稅局追說這個財務沒有進行嚴格控管。

再者是資金導入政策任務，其中一個是促進實質經濟，所以在經濟部的實質投資經濟的助益要有，另一個是金融投資的部份，金管會鼓勵有長期性、帶有政策意涵的金融商品，和其他金融商品也是如此，希望投資國內有價證券，屬於長期性投資，投入保險商品，也希望帶有政策意涵的保險商品。

顧立雄指出，「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」草案已有5%的自由應用，另外25%的部分本來就要有一定政策的引導，且受到框架限制，包括鼓勵長期投資、引導商品則屬於政策性鼓勵商品，「所以短期性或私募性質是不鼓勵」，實質經濟的直接和間接投資也是如此，期盼能夠促進國內就業、整體內需市場以及資本性投資。