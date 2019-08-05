男同群驚見自己的「小弟特寫」　詭異「盜帳號」...法官神打臉

▲邱男辯稱因帳號被盜，才會上傳裸照，但法官卻認為有違常理。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹邱男與陳男為前任同志戀人，不過2人分手後，邱竟將偷拍的陳男裸照上傳至男同性愛群組，供將近500名成員欣賞。雖然邱男否認犯行，辯稱帳號遭盜，但卻遭到法官打臉，認為若是真盜帳號，怎可能上傳陳男裸照，其餘事都沒做？法官認為，邱男所辯有違常理並不足採信，最後依散布猥褻影像罪判邱男4月有期徒刑，得易科罰金。

邱男與陳男為前任情侶關係，只是，邱男竟在分手後，將偷錄陳男在浴室、床上的45張生殖器特寫裸照，上傳至line的男同群組供成員觀賞。

邱男矢口否認散布猥褻影像及加重誹謗犯行，並辯稱裸照是陳男自拍，自己也是被告以後才知道照片的存在，還表示，因帳號被盜裸照才會被上傳至line群組。

不過，邱男的供詞卻不被法官所認可，法官認為，若邱男的line真的被盜，為何只有上傳裸照，並未有其他盜用情形，實在是匪夷所思且有違常理，認為邱男的說法並不足以採信。

法官調查，邱男曾於2014年間因業務過失致死罪被判刑，緩刑期間內猶不知慎行，又犯下本案，不思理性處理2人分手後問題，竟咨意傳送對方裸照至line群組，致使該群組中495名成員得以觀覽、聽聞，藉此散布之，已足以貶損陳男人格尊嚴、個人名譽及於社會上所保持的人格地位，亦危害社會善良風俗，且迄今並未與被害人和解，亦未獲得對方原諒，還一再飾詞否認犯行，態度不佳，未見悔意；因此依散布猥褻影像罪判刑4月，得易科罰金。

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