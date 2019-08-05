　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

紐約中央公園湧入5千人歷屆最多！萬芳等台灣4組女力代表「音樂外交」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼紐約中央公園湧入5千人歷屆最多！台灣4組女力代表：萬芳、9m88、Tizzy Bac、阿爆用音樂外交。（圖／文化總會提供）
▲紐約中央公園夏日音樂會，「台灣之夜」湧入5千人歷屆最多！（圖／文化總會提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

紐約夏日音樂祭「台灣之夜」(Taiwanese Waves)今年邁入第4屆，台灣的女力歌手代表：萬芳、9m88、Tizzy Bac、阿爆在3日晚間登上紐約中央公園舞台，吸引近5千人潮，創下歷屆最多！

「台灣之夜」(Taiwanese Waves)從2016年首次舉辦至今，邀請過許多知名台灣藝人如安溥、旺福、滅火器、落日飛車、桑布伊、林生祥⋯等站上紐約中央公園的舞台開唱，今年更與「中華文化總會」合作擴大規模舉辦。每年在邀請藝人時，都希望能透過涵蓋不同性別、群體、語種或樂風，在僅僅數小時的演出中，讓世界聽見台灣多元且富饒的文化原力，而今年的主題則著重在「女性」。

▲▼紐約中央公園湧入5千人歷屆最多！台灣4組女力代表：萬芳、9m88、Tizzy Bac、阿爆用音樂外交。（圖／文化總會提供）
▲阿爆作為今年「原住民的代表」打頭陣演出。

請繼續往下閱讀...

3日當天在中央公園30度豔陽下，由阿爆作為今年「原住民的代表」打頭陣演出，她身穿民族風長裙、頭戴包巾美麗登台，帶來包括《婦女們的聚會》、《排灣女孩》等多首經典排灣母語歌曲，活力十足的表演讓台下觀眾也不禁跟著手舞足蹈。阿爆表示「很開心一個排灣女孩可以站上中央公園的舞台」，更現場教了紐約觀眾幾句排灣語。

▲▼紐約中央公園湧入5千人歷屆最多！台灣4組女力代表：萬芳、9m88、Tizzy Bac、阿爆用音樂外交。（圖／文化總會提供）

▲▼萬芳不負眾望於壓軸帶來《新不了情》。

▲▲紐約中央公園湧入5千人歷屆最多！台灣4組女力代表：萬芳、9m88、Tizzy Bac、阿爆用音樂外交。（圖／文化總會提供）

接著上場的萬芳，帶來橫跨歌手生涯30年的多首金曲，她先以《不確定》一曲開場，接著帶來由《猜心》、《割愛》、《至少還有你》、《我只在乎你》等歌組成的經典金曲，台下驚呼連連，更跟著一起大聲合唱。演出尾聲萬芳更開放現場點歌，驚喜清唱獻唱超經典歌曲《碧海情天》，並不負眾望於壓軸帶來《新不了情》，讓中央公園爆滿群眾再度出現一片大合唱，場面十分感人。

▲▼紐約中央公園湧入5千人歷屆最多！台灣4組女力代表：萬芳、9m88、Tizzy Bac、阿爆用音樂外交。（圖／文化總會提供）

第3位登場的9m88，即將發行第一張個人創作專輯的，她以流利中英雙語問候全場觀眾，並與多元國籍的樂手們帶來新專輯的多首歌曲，包括已於前陣子數位發行的《Aim High》、《浪費時間》⋯等，接著演出改編Acoustic版本、與Leo王合作的成名曲《陪你過假日》，感性說到，「這首歌是大家最一開始認識我的歌曲。」

▲▼紐約中央公園湧入5千人歷屆最多！台灣4組女力代表：萬芳、9m88、Tizzy Bac、阿爆用音樂外交。（圖／文化總會提供）

▲▼Tizzy Bac壓軸登場演出，這也是他們首次登上紐約中央公園舞台。

▲▼紐約中央公園湧入5千人歷屆最多！台灣4組女力代表：萬芳、9m88、Tizzy Bac、阿爆用音樂外交。（圖／文化總會提供）

夜幕低垂後，由Tizzy Bac壓軸登場演出，首次登上紐約中央公園舞台，40分鐘帶來誠意滿滿的歌單，包括經典歌曲《鐵之貝克》、《You’ll See》、《鞋貓夫人》以及最新專輯中的歌曲《Ce Soir》、《我所深愛的人們》⋯⋯等等，許多在紐約居住已久的觀眾第一次在紐約聽到Tizzy Bac演出，紛紛感動落淚，也開始敲碗「什麼時候來北美巡迴！」主唱惠婷演出結束後也表示，「許久沒有到海外演出，一開始有點緊張，但是看到現場觀眾熱情的回應，立刻回到很好的狀態，真的很開心。」最後他們也帶來兩首經典歌曲《我又再度依戀上昨天》、《淺色的那條》。

▲▼紐約中央公園湧入5千人歷屆最多！台灣4組女力代表：萬芳、9m88、Tizzy Bac、阿爆用音樂外交。（圖／文化總會提供）
▲中央公園夏日音樂舞台，是紐約市最大的夏日免費音樂節，「台灣之夜」今年更與中華文化總會合作擴大規模舉辦。

中央公園夏日音樂舞台，是紐約市最大的夏日免費音樂節，自30年前開辦迄今，以多元的音樂曲風及邀請具指標性的音樂人而聞名。作為亞洲第一個取得官方邀請函、登上夏日舞台的的代表，「台灣之夜」 今年更與中華文化總會合作擴大規模舉辦，除了中央公園活動本身外，Taiwanese Waves上週末也在紐約的知名市集空間 Canal Street Market 舉行 Pop up展覽，活動結束後的隔日（8/4）也在傳奇Live House－Mercury Lounge舉行After Party。

ET快訊
超狂蛇醫阿嬤！徒手抓2m眼鏡蛇「繞手臂閒晃」被咬逾50次沒事
陸客來台禁令再加碼！9月1日起小三通全面停航
性侵勒斃女子肢解13塊！華山分屍案凶嫌陳伯謙拒聽庭一審判死刑
王仁甫哭喊：想解約！付不出1500萬違約金...他氣炸拿抱枕

關鍵字：台灣之夜,紐約中央公園,萬芳,9m88,Tizzy Bac,阿爆

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／午後雨彈又來了！南高屏8縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

快訊／陸客來台禁令再加碼！9月1日起小三通全面停航

移工來台30週年！菲律賓沙畫、印尼搖滾樂表演　「藝」鄉人創作展演出

紐約中央公園湧入5千人歷屆最多！萬芳等台灣4組女力代表「音樂外交」

半年編30億預算！陳吉仲：農地農用每公頃可獲1萬環境給付

桃園熱飆36.9°C！紫外線達危險級　6縣市「高溫警戒燈」又亮了

藝術銀行用5折收購壓迫藝術家？文化部要求國美館釐清檢討

路人借店裡廁所！阿桑待3小時不出來　報警後開門傻了：她在裡面吃OO

利奇馬最快周二轉中颱！　周四五最接近...氣象局不排除發警報

亞泥案／環團喊話經濟部放棄上訴　批政府和企業合作無間

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

葉音贏阿K.Franklin拿下《街舞2》冠軍　觀眾帽子扔上台..跳到一半接到了！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

賴皮汪裝死躺地不想進去！　大魔王一個眼神秒起身進籠

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

快訊／午後雨彈又來了！南高屏8縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

快訊／陸客來台禁令再加碼！9月1日起小三通全面停航

移工來台30週年！菲律賓沙畫、印尼搖滾樂表演　「藝」鄉人創作展演出

紐約中央公園湧入5千人歷屆最多！萬芳等台灣4組女力代表「音樂外交」

半年編30億預算！陳吉仲：農地農用每公頃可獲1萬環境給付

桃園熱飆36.9°C！紫外線達危險級　6縣市「高溫警戒燈」又亮了

藝術銀行用5折收購壓迫藝術家？文化部要求國美館釐清檢討

路人借店裡廁所！阿桑待3小時不出來　報警後開門傻了：她在裡面吃OO

利奇馬最快周二轉中颱！　周四五最接近...氣象局不排除發警報

亞泥案／環團喊話經濟部放棄上訴　批政府和企業合作無間

施工中摔倒！工人墜下2米高樓...慘遭100公分鋼筋「直插肋骨」　穿出脖子痛爆

姜丹尼爾戀愛鄰居都知道！　「志效零遮掩現身他家門口」還幫清垃圾

張老師專欄／巨人、軟銀危險　王柏融、陽岱鋼可望返一軍

郭彥均逮機會飆罵搭檔　舞陽慶生超害怕：我想退出演藝圈！

快訊／午後雨彈又來了！南高屏8縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

柯文哲批「蔡英文旁邊的都貪污」　鄭運鵬3點反擊：請問是哪些人？

「給林書豪打擋拆他絕對夠格留NBA」　美專家稱沒道理被忽略

他高音唱不上去！拖一年檢查竟「罹癌末期」...醫授這樣自我檢測

金明洙9月1日見面會票價與搶票日出爐！VIP席最貴5200

苗栗最衰路燈桿！一週被撞斷2次　公所「還是移走好了」

生活熱門新聞

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　..

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼..

媒人婆自撐黑傘　南部網友全嚇壞

阿桑借廁所3小時不出來「在裡面..

一周天氣出爐！「利奇馬」恐成中..

「一高一矮」半夜拖鐵鍊！嬤對孫..

利奇馬最快周二轉中颱「歐美估恐..

停車場立中柱就破！桃市府回應讓..

男每天灌4瓶麥香紅…健檢報告曝

台日網紅夫妻「免費攝影」徵到了

淚灑關東橋！新兵見伙食「能活到..

快訊／IG、臉書再當機！網全哀..

保全擋人車可罰6000　社區群..

快訊／9月1日起小三通全面停航

更多熱門

相關新聞

「台灣女聲」前進紐約中央公園開唱

「Taiwanese Waves」台灣之夜8月3日登場！邀請代表台灣的四組女力代表——萬芳、9m88、Tizzy Bac、阿爆作為2019年的演出陣容，在夏日豔陽下接力登場，台灣女聲的溫柔力量讓中央公園湧入近5000人潮，創下歷屆最高人次紀錄。

9m88開唱秒殺！　連呱吉都恍神...網笑：超烙賽

獨立音樂前進紐約　拼台美交流！

閃靈得最佳樂團！林昶佐high喊：香港加油

ØZI合體9m88唱夯曲《B.O》

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

女童遭推墜樓　校方否認要家屬歸還醫藥費

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

Angelababy素顏現身機場糗了！

「要讓20女懷孕」！富豪在農場建受孕樂園

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　吳德榮：威脅大增

香港大罷工第一波！170航班取消

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

她出門上班慘遭鄰居性侵後勒死

她參加前男友婚禮提床事　新娘臉歪狠瞪老公　

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

更多

最夯影音

更多

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面