紐約中央公園湧入5千人歷屆最多！萬芳等台灣4組女力代表「音樂外交」



▲紐約中央公園夏日音樂會，「台灣之夜」湧入5千人歷屆最多！（圖／文化總會提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

紐約夏日音樂祭「台灣之夜」(Taiwanese Waves)今年邁入第4屆，台灣的女力歌手代表：萬芳、9m88、Tizzy Bac、阿爆在3日晚間登上紐約中央公園舞台，吸引近5千人潮，創下歷屆最多！

「台灣之夜」(Taiwanese Waves)從2016年首次舉辦至今，邀請過許多知名台灣藝人如安溥、旺福、滅火器、落日飛車、桑布伊、林生祥⋯等站上紐約中央公園的舞台開唱，今年更與「中華文化總會」合作擴大規模舉辦。每年在邀請藝人時，都希望能透過涵蓋不同性別、群體、語種或樂風，在僅僅數小時的演出中，讓世界聽見台灣多元且富饒的文化原力，而今年的主題則著重在「女性」。



▲阿爆作為今年「原住民的代表」打頭陣演出。



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3日當天在中央公園30度豔陽下，由阿爆作為今年「原住民的代表」打頭陣演出，她身穿民族風長裙、頭戴包巾美麗登台，帶來包括《婦女們的聚會》、《排灣女孩》等多首經典排灣母語歌曲，活力十足的表演讓台下觀眾也不禁跟著手舞足蹈。阿爆表示「很開心一個排灣女孩可以站上中央公園的舞台」，更現場教了紐約觀眾幾句排灣語。

▲▼萬芳不負眾望於壓軸帶來《新不了情》。

接著上場的萬芳，帶來橫跨歌手生涯30年的多首金曲，她先以《不確定》一曲開場，接著帶來由《猜心》、《割愛》、《至少還有你》、《我只在乎你》等歌組成的經典金曲，台下驚呼連連，更跟著一起大聲合唱。演出尾聲萬芳更開放現場點歌，驚喜清唱獻唱超經典歌曲《碧海情天》，並不負眾望於壓軸帶來《新不了情》，讓中央公園爆滿群眾再度出現一片大合唱，場面十分感人。

第3位登場的9m88，即將發行第一張個人創作專輯的，她以流利中英雙語問候全場觀眾，並與多元國籍的樂手們帶來新專輯的多首歌曲，包括已於前陣子數位發行的《Aim High》、《浪費時間》⋯等，接著演出改編Acoustic版本、與Leo王合作的成名曲《陪你過假日》，感性說到，「這首歌是大家最一開始認識我的歌曲。」

▲▼Tizzy Bac壓軸登場演出，這也是他們首次登上紐約中央公園舞台。

夜幕低垂後，由Tizzy Bac壓軸登場演出，首次登上紐約中央公園舞台，40分鐘帶來誠意滿滿的歌單，包括經典歌曲《鐵之貝克》、《You’ll See》、《鞋貓夫人》以及最新專輯中的歌曲《Ce Soir》、《我所深愛的人們》⋯⋯等等，許多在紐約居住已久的觀眾第一次在紐約聽到Tizzy Bac演出，紛紛感動落淚，也開始敲碗「什麼時候來北美巡迴！」主唱惠婷演出結束後也表示，「許久沒有到海外演出，一開始有點緊張，但是看到現場觀眾熱情的回應，立刻回到很好的狀態，真的很開心。」最後他們也帶來兩首經典歌曲《我又再度依戀上昨天》、《淺色的那條》。



▲中央公園夏日音樂舞台，是紐約市最大的夏日免費音樂節，「台灣之夜」今年更與中華文化總會合作擴大規模舉辦。



中央公園夏日音樂舞台，是紐約市最大的夏日免費音樂節，自30年前開辦迄今，以多元的音樂曲風及邀請具指標性的音樂人而聞名。作為亞洲第一個取得官方邀請函、登上夏日舞台的的代表，「台灣之夜」 今年更與中華文化總會合作擴大規模舉辦，除了中央公園活動本身外，Taiwanese Waves上週末也在紐約的知名市集空間 Canal Street Market 舉行 Pop up展覽，活動結束後的隔日（8/4）也在傳奇Live House－Mercury Lounge舉行After Party。