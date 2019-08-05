昆布在海中為什麼不會泡出高湯？　水族館「超Q答案」笑翻網

▲ 昆布泡在水中能泡出高湯。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

實習記者羅明輝／綜合報導

日式料理很喜歡加入昆布來製作高湯或提味，不過既然把昆布浸入水中能泡出風味十足的高湯，那為什麼它們原本還生長在海裡的時候，卻沒有泡出高湯呢？日本北海道「小樽水族館」（おたる水族館）最近就提出這個有趣的問題，並在下方列出了3個選項，讓遊客一起來猜猜原因是什麼。

網友「chaca21911」在推特發文提到，自己最近到小樽水族館參觀時，看見館內有一題Q&A，題目寫著「為什麼昆布在海裡面不會泡出高湯來？」下方則給了3個選項，分別為「1.其實還是有高湯出來」、「2.因為是海水」、「3.它在忍耐」。





▲ 那為什麼昆布泡在海裡面不會泡出高湯呢？（圖／翻攝chaca21911推特）

令他感到有趣的是，正確答案竟然是「3.它在忍耐」。只見館方在下方解釋，「其實昆布並不是自己有意識的在忍耐，而是因為它還活著的時候，為了不讓體內的營養流失，所以不會泡出高湯，而在它在經過乾燥、又泡進熱水之後，昆布已經死亡，細胞壁在遭到破壞釋放出營養，才能夠製作出高湯。」

網友們看到這樣的答案後，都紛紛在下方留言「這答案好可愛，長知識了！」「昆布！謝謝你在海中這麼努力忍耐，下次我喝高湯時，絕對會好好感激你。」「原來這麼可口濃厚的味道，都是昆布生前努力忍耐留住的，好辛苦又好可憐。」「我讀小學的時候也看過『為什麼秋天到了，楓葉會變紅？』這樣的問題，答案是『因為它冷到快死了』，感覺和這個有點相似呀！」