郭台銘參選總統錯過「5時機」　李豔秋：最終可能為蔡英文助選員

▲蔡英文、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘近日回到台灣，各界也關注他是否參選總統。對此，資深媒體人李艷秋在臉書分析，郭董已經錯過參選總統的5個時機，若另起爐灶參選的話，也可能成為總統蔡英文的助選員。

李豔秋表示，「我不知道郭台銘會不會參選總統，但我認為時機已經過了。」首先，李艷秋認為，郭董最好宣布參選的時機，「是在去年的520，以下架蔡英文為號，以無黨之身為盟，一統反民進黨的民怨」，可是當時的郭董正忙於美國和日本的投資佈局，中華民國總統對他顯然是不夠吸引力的。

李豔秋指出，郭台銘宣布參選的第二個時機應該是「九合一選舉之前」，國民黨被民進黨踩在腳下，沒錢沒人，奄奄一息，這時郭董如果挺身護黨，如同關羽過五關斬六將，護嫂奔劉備，忠義豪氣無人能比。可惜此時郭董恐怕根本沒有動過選總統的念頭。

李豔秋提到，第三個時機是九合一選後，韓國瑜翻轉高雄，國民黨縣市長版圖收復大半，3月黨內初選作業剛剛展開，當時韓才就任市長100天，要韓選總統的呼聲並不高，「郭董是唯一強棒，他猶豫了一個多月，當他決定時，拱韓之勢已定，他已經成為攪局之人。」

李豔秋說，第四個時機在他要求民調必須納入手機及多項建議都被否決之後，此時還有退出初選，無黨參選的空間。

最後，李豔秋說最後一個時機是電話民調進行期間，只要發現樣本問答出現不正常情況，就據此退出初選，「雖然已是最爛時機，但還遠比現在初選輸了，轉頭與柯文哲合作搭擋要有正當性。」

李豔秋也說，人生有很多「錯過」，時機過了只能遺憾，再另起爐灶，就要準備打一場沒把握的仗，最終結果還可能成為蔡英文的助選員，未來四年，台灣的命運就更不可測了。

李豔秋認為，「郭董錯過總統，台灣也錯過郭董。」造成這個遺憾的，不光是郭董本人，國民黨的吳敦義主席和韓國瑜都不能置身事外，韓國瑜的『背後插刀』及『權貴密室說』，以及不理性韓粉的霸凌攻擊，傷人傷己，也是理性藍軍和中間選民離開的主因。