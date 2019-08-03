黃豆貨櫃一開驚現大量毒品！德破獲史上最大古柯鹼走私案：黑市值350億

▲海關人員假設古柯鹼純度相當高，稀釋分裝後流入街頭，出貨量能高達3倍。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國漢堡（Hamburg）海關週五（2日）表示，海關人員執行例行安檢時查獲了4.5噸重、價值10億歐元（約新台幣350億元）的古柯鹼，全部被分裝在211個運動背包裡頭。查獲的數量金額驚人，也打破紀錄成了德國史上最大宗的古柯鹼走私案。

綜合外電報導，漢堡海關指出，海關人員2週前正在對一櫃從烏拉圭蒙特維多（Montevideo，Uruguay）出發，原定經德國前往比利時安特衛普（ Antwerp，Belgium）的貨櫃進行例行安檢；然而開櫃檢查時，裡頭的東西並不是報關聲稱的黃豆，而是滿滿的古柯鹼。

海關人員推測，這批古柯鹼純度相當高，稀釋分裝流入街頭後，出貨量至少能連3翻，價值超過10億歐元，它們全被分裝成4200包，再裝進211個運動背包裡當掩護。這次查獲的數量秤重過後高達4.5公噸，已經超越德國2017年查獲的3.8公噸，成為德國史上破獲過最大單一毒品走私案；目前古柯鹼已經進行銷毀。

漢堡作為德國第一大港，同時也是歐洲第三大港口，有「通往世界的大門」之美譽，因此不難理解它也容易成為毒品走私的「大門」。德國最近已被視為毒蟲人口眾多的國家，3月公布的研究顯示，該國已經成為歐洲國家中，使用冰毒和安非他命的最大宗。